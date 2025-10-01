Diário do Nordeste
Heleninha fez Odete Roitman chorar na primeira versão de 'Vale Tudo'; relembre

Cena que mostrou a vilã fragilizada será retomada no remake escrito por Manuela Dias, agora com novos rumos para a trama

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Odete foi às lágrimas com desabafo de Heleninha na primeira versão de
Legenda: Odete foi às lágrimas com desabafo de Heleninha na primeira versão de "Vale tudo"
Foto: Reprodução/YouTube

Heleninha foi a responsável por arrancar lágrimas de Odete Roitman em uma das sequências mais emblemáticas da primeira versão de “Vale Tudo”.

Conhecida pela frieza e poder de manipulação, a vilã, interpretada por Beatriz Segall, surpreendeu o público ao aparecer chorando diante do desabafo da filha, vivida por Renata Sorrah. A cena marcou época e agora será recriada no remake da novela, sob a assinatura de Manuela Dias, com novos contornos para a história.

Na versão original, Heleninha descobre não ter sido a responsável pelo acidente que matou o irmão gêmeo. Em meio à revelação, confronta a mãe com uma série de perguntas que expõem a ausência de carinho ao longo da vida. “Por que você nunca conseguiu gostar de mim? Você nunca teve amor por mim. Me dava brinquedos, roupas de Paris, festas de aniversário alucinantes, mas nunca me colocou no colo”, desabafa a personagem.

Odete, pela primeira vez, aparece visivelmente fragilizada. Chorosa, admite ter colocado a culpa do acidente na filha, mas não demonstra arrependimento. Em sua defesa, a vilã afirma ter feito tudo “por amor” e em nome da sobrevivência da família Roitman, assumindo para si o papel de pilar que sustentava todos.

Assista:

Cena no remake

No remake, a sequência será revisitada com um novo enredo. A proposta de Manuela Dias é aprofundar ainda mais as camadas dramáticas da relação entre mãe e filha, apresentando outras perspectivas para a fragilidade de Odete.

A expectativa é de que o público reviva a emoção de 1988, ao mesmo tempo em que se surpreenda com as novidades da nova adaptação.

Reviravolta

A cena do reencontro entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon), exibida na terça-feira (30), emocionou o público e ganhou destaque nas redes sociais. Os internautas elogiaram a intensidade da sequência e a atuação dos atores.

Após 13 anos acreditando que o irmão estava morto, Heleninha descobriu Leonardo vivo ao chegar à casa de Ana Clara (Samantha Jones), baleada por Odete (Debora Bloch).

O reencontro foi marcado por forte carga dramática: em uma cadeira de rodas devido a um acidente, Leonardo reconheceu a irmã no instante em que ela se apresentou.

A personagem, tomada pela emoção, abraçou e beijou o gêmeo, arrancando lágrimas também dele. Mais tarde, os dois seguiram juntos para a casa de Celina (Malu Galli), consolidando o momento como um dos mais impactantes da trama. A sequência da cena deve ir ao ar nesta quarta-feira (1º).

Zoeira

Heleninha fez Odete Roitman chorar na primeira versão de 'Vale Tudo'; relembre

Cena que mostrou a vilã fragilizada será retomada no remake escrito por Manuela Dias, agora com novos rumos para a trama

Redação
Há 1 hora
