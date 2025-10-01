Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Rayane Figliuzzi, Walério Araújo, Duda Wendling e Renata Müller estão na versão preliminar da segunda roça de "A Fazenda 17", que começou a ser formada nessa terça-feira (30).

Três deles competem na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (1º). Quem vencer, se salva da zona de eliminação.

Os demais farão companhia a Duda, que fora vetada da dinâmica e já está na berlinda.

Com o resultado da prova, o trio da roça será definido e disputa a preferência do público. O menos votado será eliminado na quinta-feira (2).

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Pela indicação do fazendeiro da semana, Dudu, Ray foi direto para a Roça.

Antes da votação, Yoná, que ganhou o Poder Laranja, domingo (28), entregou o Poder Branco para Duda.

Reviravolta na votação da casa

Na votação da casa, Matheus Martins recebeu 11 indicações, o maior número da noite.

No entanto, Yoná decidiu usar o Poder da Chama Laranja — que permitia transferir todos os votos recebidos por um participante para outro que tivesse levado pelo menos uma indicação.

Ela escolheu tirar os 11 votos de Matheus e transferir para Walério Araújo, que ficou com um total de 17 indicações e acabou ocupando a segunda vaga da roça.

Quem votou em quem?

Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic;

Carol Lekker votou em Walério Araújo;

Shia Phoenix votou em Matheus Martins;

Kathy Maravilha votou em Walério Araújo;

Fabiano Moraes votou em Matheus Martins;

Renata Muller votou em Matheus Martins;

Yoná Sousa votou em Walério Araújo;

Nizam votou em Matheus Martins;

Toninho Tornado votou em Matheus Martins;

Will Guimarães votou em Carol Lekker;

Gui Boury votou em Matheus Martins;

Saory votou em Walério Araújo;

Tamires votou em Fernando;

Walério Araújo votou em Matheus Martins;

Duda votou em Valério Araújo;

Créo votou em Matheus Martins;

Rayane votou em Matheus Martins;

Matheus Martins votou em Walério Araújo;

Martina votou em Gaby Spanic;

Gaby Spanic votou em Fernando;

Michelle votou em Gaby Spanic;

Mesquita votou em Matheus;

Maria votou em Fernando;

Wallas votou em Matheus Martins.

Veja também Zoeira Heleninha leva Leonardo ao encontro de Afonso e Celina em 'Vale Tudo'; veja cenas Zoeira Niara Meirele desfila na passarela do Paris Fashion Week

Baia e reste um

Em posse do Poder da Chama Branca, Duda Wendling selecionou dois peões da sede, Fernando Sampaio e Luiz Mesquita, como opções extras para a puxada da Baia.

Mesmo com a manobra, ela acabou sendo escolhida por Walério para ocupar o terceiro banco da roça.

Em seguida, no resta um, Renata Müller acabou sobrando e completando a formação da roça.

Por ser a última, ela pôde escolher vetar um dos participantes na berlinda de participar da Prova do Fazendeiro e optou por Duda.