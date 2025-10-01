Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação
Quatro jogadores estão na versão preliminar da segunda berlinda do reality show e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (1º)
Rayane Figliuzzi, Walério Araújo, Duda Wendling e Renata Müller estão na versão preliminar da segunda roça de "A Fazenda 17", que começou a ser formada nessa terça-feira (30).
Três deles competem na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (1º). Quem vencer, se salva da zona de eliminação.
Os demais farão companhia a Duda, que fora vetada da dinâmica e já está na berlinda.
Com o resultado da prova, o trio da roça será definido e disputa a preferência do público. O menos votado será eliminado na quinta-feira (2).
COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA
Pela indicação do fazendeiro da semana, Dudu, Ray foi direto para a Roça.
Antes da votação, Yoná, que ganhou o Poder Laranja, domingo (28), entregou o Poder Branco para Duda.
Reviravolta na votação da casa
Na votação da casa, Matheus Martins recebeu 11 indicações, o maior número da noite.
No entanto, Yoná decidiu usar o Poder da Chama Laranja — que permitia transferir todos os votos recebidos por um participante para outro que tivesse levado pelo menos uma indicação.
Ela escolheu tirar os 11 votos de Matheus e transferir para Walério Araújo, que ficou com um total de 17 indicações e acabou ocupando a segunda vaga da roça.
Quem votou em quem?
- Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic;
- Carol Lekker votou em Walério Araújo;
- Shia Phoenix votou em Matheus Martins;
- Kathy Maravilha votou em Walério Araújo;
- Fabiano Moraes votou em Matheus Martins;
- Renata Muller votou em Matheus Martins;
- Yoná Sousa votou em Walério Araújo;
- Nizam votou em Matheus Martins;
- Toninho Tornado votou em Matheus Martins;
- Will Guimarães votou em Carol Lekker;
- Gui Boury votou em Matheus Martins;
- Saory votou em Walério Araújo;
- Tamires votou em Fernando;
- Walério Araújo votou em Matheus Martins;
- Duda votou em Valério Araújo;
- Créo votou em Matheus Martins;
- Rayane votou em Matheus Martins;
- Matheus Martins votou em Walério Araújo;
- Martina votou em Gaby Spanic;
- Gaby Spanic votou em Fernando;
- Michelle votou em Gaby Spanic;
- Mesquita votou em Matheus;
- Maria votou em Fernando;
- Wallas votou em Matheus Martins.
Baia e reste um
Em posse do Poder da Chama Branca, Duda Wendling selecionou dois peões da sede, Fernando Sampaio e Luiz Mesquita, como opções extras para a puxada da Baia.
Mesmo com a manobra, ela acabou sendo escolhida por Walério para ocupar o terceiro banco da roça.
Em seguida, no resta um, Renata Müller acabou sobrando e completando a formação da roça.
Por ser a última, ela pôde escolher vetar um dos participantes na berlinda de participar da Prova do Fazendeiro e optou por Duda.