Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da segunda berlinda do reality show e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (1º)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:45)
Zoeira
Imagem mostra Rayane Figliuzzi, Walério Araújo, Duda Wendling e Renata Müller sentados em bancos da roça do reality show A Fazenda após formação de roça em 30 de setembro de 2025.
Legenda: Vetada da Prova do Fazendeiro, Duda já está na berlinda
Foto: reprodução

Rayane Figliuzzi, Walério Araújo, Duda Wendling e Renata Müller estão na versão preliminar da segunda roça de "A Fazenda 17", que começou a ser formada nessa terça-feira (30). 

Três deles competem na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (1º). Quem vencer, se salva da zona de eliminação. 

Os demais farão companhia a Duda, que fora vetada da dinâmica e já está na berlinda.   

Com o resultado da prova, o trio da roça será definido e disputa a preferência do público. O menos votado será eliminado na quinta-feira (2).  

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Pela indicação do fazendeiro da semana, Dudu, Ray foi direto para a Roça.

Antes da votação, Yoná, que ganhou o Poder Laranja, domingo (28), entregou o Poder Branco para Duda.

Reviravolta na votação da casa

Na votação da casa, Matheus Martins recebeu 11 indicações, o maior número da noite.

No entanto, Yoná decidiu usar o Poder da Chama Laranja — que permitia transferir todos os votos recebidos por um participante para outro que tivesse levado pelo menos uma indicação. 

Ela escolheu tirar os 11 votos de Matheus e transferir para Walério Araújo, que ficou com um total de 17 indicações e acabou ocupando a segunda vaga da roça. 

Quem votou em quem?

  • Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic;
  • Carol Lekker votou em Walério Araújo;
  • Shia Phoenix votou em Matheus Martins;
  • Kathy Maravilha votou em Walério Araújo;
  • Fabiano Moraes votou em Matheus Martins;
  • Renata Muller votou em Matheus Martins;
  • Yoná Sousa votou em Walério Araújo;
  • Nizam votou em Matheus Martins;
  • Toninho Tornado votou em Matheus Martins;
  • Will Guimarães votou em Carol Lekker;
  • Gui Boury votou em Matheus Martins;
  • Saory votou em Walério Araújo;
  • Tamires votou em Fernando;
  • Walério Araújo votou em Matheus Martins;
  • Duda votou em Valério Araújo;
  • Créo votou em Matheus Martins;
  • Rayane votou em Matheus Martins;
  • Matheus Martins votou em Walério Araújo;
  • Martina votou em Gaby Spanic;
  • Gaby Spanic votou em Fernando;
  • Michelle votou em Gaby Spanic;
  • Mesquita votou em Matheus;
  • Maria votou em Fernando;
  • Wallas votou em Matheus Martins.

