Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete
Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Müller disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da roça
Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Müller disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (1º) em "A Fazenda 17". Eles estão na versão preliminar da segunda roça da temporada.
O vencedor da dinâmica se livrará da zona de eliminação e conquistará os poderes da posição. Os demais peões vão direto para a berlinda, onde farão companhia a Duda Wendling, vetada da prova.
A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.
VOTE NA ENQUETE
COMO FOI A FORMAÇÃO DA SEGUNDA ROÇA
Nessa terça-feira (30), Ray ocupou o primeiro banco da berlinda ao ser indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo.
Walério acabou sendo o mais votado após Yoná usar o Poder Laranja e transferir as indicações de Matheus Martins para ele.
Em seguida, o estilista escolheu Duda da baia.
No resta um, sobrou Renata, que vetou a influenciadora digital de participar da Prova do Fazendeiro, a mandando automaticamente para a berlinda oficial.