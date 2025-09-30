Niara Meirele desfila na passarela do Paris Fashion Week

A modelo Niara Meirele, apresentadora do programa "Se Liga", da TV Verdes Mares, desfilou no Paris Fashion Week na última segunda-feira (29). A convite do estilista cearense Ivanildo Nunes, Niara teve a primeira participação em uma passarela internacional.

Niara desfilou no Hôtel de l'Industrie para a coleção "Memórias", trajando um belíssimo vestido longo em tons de preto e adornos prateados, com ricos detalhes por toda a extensão.

"Usei uma peça que nasceu da sabedoria popular das rendeiras, bordadeiras e crocheteiras do meu Ceará, isso foi e é um ato de muita representatividade", disse Niara, nesta terça-feira (30), ao Diário do Nordeste.

Nas redes sociais, a modelo destacou a experiência como "inesquecível". Para Niara, "desfilar em Paris já é um sonho, mas desfilar por Ivanildo Nunes, com certeza é um marco de vida".

Este foi o primeiro de dois desfiles previstos para a modelo durante o Paris Fashion Week. Nesta quinta-feira (2), ela volta à passarela no Hôtel Le Marois, estreando a coleção "Manifesto em Prol do Artesanato Cearense".

"Será um momento inesquecível, lindo e cheio de significado"

Para o Diário do Nordeste, Niara conta que essa foi a terceira vez que recebeu o convite de Ivanildo, um amigo pessoal e referência no mundo da moda. Apenas agora, ela se sentiu preparada e confortável para aceitar o que chama de "desafio tão especial".

Em meio a uma chuva de elogios e boas emoções, a apresentadora descreve as sensações de viver essa experiência como "uma das maiores alegrias" da vida. Niara, que está representando o Nordeste no eixo global da moda, descreveu o famoso frio na barriga ao subir na passarela, sensação que foi substituída por força e segurança, vindas do amparo que recebe todos os dias de quem a acompanha.

A expectativa era de mostrar o melhor de mim, mas também de mostrar que o Ceará é potência em tudo isso. E quando dei meus primeiros passos na passarela, senti que tudo isso estava ali, brilhando junto comigo Niara Meirele Modelo e Apresentadora

Niara ainda revelou os sentimentos envoltos apenas em ouvir a trilha sonora escolhida pelo estilista: "Foi como voltar ao meu Juazeiro do Norte, à minha infância, às lembranças daquelas casinhas simples que ainda encontramos em tantos cantos do Cariri. É de arrepiar!"

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.