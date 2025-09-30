Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Niara Meirele desfila na passarela do Paris Fashion Week

Modelo e apresentadora do 'Se Liga' esteve, pela primeira vez, em uma passarela internacional

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
Zoeira
Duas fotos de Niara. À esquerda, ela em passarela de desfile, com vestido preto longo em adornos prateados e detalhes complexos. À direita, mesma mulher com mesmo vestido em escada, com foto tirada de cima, posando.
Legenda: Este é o primeiro de dois desfiles previstos para a modelo durante o Paris Fashion Week.
Foto: Divulgação/Anderson de Deus.

A modelo Niara Meirele, apresentadora do programa "Se Liga", da TV Verdes Mares, desfilou no Paris Fashion Week na última segunda-feira (29). A convite do estilista cearense Ivanildo Nunes, Niara teve a primeira participação em uma passarela internacional.

Niara desfilou no Hôtel de l'Industrie para a coleção "Memórias", trajando um belíssimo vestido longo em tons de preto e adornos prateados, com ricos detalhes por toda a extensão. 

"Usei uma peça que nasceu da sabedoria popular das rendeiras, bordadeiras e crocheteiras do meu Ceará, isso foi e é um ato de muita representatividade", disse Niara, nesta terça-feira (30), ao Diário do Nordeste.

Veja também

teaser image
Zoeira

Bad Bunny será atração principal do Super Bowl 2026

teaser image
Zoeira

'Casei com uma princesa’, diz Benny Blanco em post sobre casamento com Selena Gomez

Nas redes sociais, a modelo destacou a experiência como "inesquecível". Para Niara, "desfilar em Paris já é um sonho, mas desfilar por Ivanildo Nunes, com certeza é um marco de vida".

Este foi o primeiro de dois desfiles previstos para a modelo durante o Paris Fashion Week. Nesta quinta-feira (2), ela volta à passarela no Hôtel Le Marois, estreando a coleção "Manifesto em Prol do Artesanato Cearense".

"Será um momento inesquecível, lindo e cheio de significado"

Para o Diário do Nordeste, Niara conta que essa foi a terceira vez que recebeu o convite de Ivanildo, um amigo pessoal e referência no mundo da moda. Apenas agora, ela se sentiu preparada e confortável para aceitar o que chama de "desafio tão especial".

Em meio a uma chuva de elogios e boas emoções, a apresentadora descreve as sensações de viver essa experiência como "uma das maiores alegrias" da vida. Niara, que está representando o Nordeste no eixo global da moda, descreveu o famoso frio na barriga ao subir na passarela, sensação que foi substituída por força e segurança, vindas do amparo que recebe todos os dias de quem a acompanha.

A expectativa era de mostrar o melhor de mim, mas também de mostrar que o Ceará é potência em tudo isso. E quando dei meus primeiros passos na passarela, senti que tudo isso estava ali, brilhando junto comigo
Niara Meirele
Modelo e Apresentadora

Niara ainda revelou os sentimentos envoltos apenas em ouvir a trilha sonora escolhida pelo estilista: "Foi como voltar ao meu Juazeiro do Norte, à minha infância, às lembranças daquelas casinhas simples que ainda encontramos em tantos cantos do Cariri. É de arrepiar!"

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Duas fotos de Niara. À esquerda, ela em passarela de desfile, com vestido preto longo em adornos prateados e detalhes complexos. À direita, mesma mulher com mesmo vestido em escada, com foto tirada de cima, posando.
Zoeira

Niara Meirele desfila na passarela do Paris Fashion Week

Modelo e apresentadora do 'Se Liga' esteve, pela primeira vez, em uma passarela internacional

Milenna Murta*
Há 1 hora
Imagem mostra rapper Sean Diddy Combs com expressão, usando smokin branco com gravata borboleta preta, posando em tapete de evento. Ao fundo, desfocado, aparecem fotógrafos com câmeras apontadas para as costas do artista.
Zoeira

Promotores dos EUA pedem mais 11 anos de prisão para Diddy

Membros da acusação ainda solicitam que rapper pague uma multa de cerca de R$ 2,6 milhões

Redação e AFP
30 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
Cena da próxima temporada de Bridgerton, com um casal dancando usando máscaras
Zoeira

Netflix divulga pôster da 4ª temporada de Bridgerton e anuncia estreia para 2026

Plataforma já renovou a produção para mais duas temporadas

Redação
29 de Setembro de 2025
Keith Urban e Nicole Kidman se abraçam em tapete vermelho de premiação country
Zoeira

Após 19 anos de casamento, Nicole Kidman e Keith Urban se separam

Segundo pessoas próximas ao casal, atriz vem tentando manter o casamento, mas foi o cantor quem saiu de casa

Redação
29 de Setembro de 2025
Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio
Zoeira

Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio

Criado como ajudante para controlar o mato em uma chácara de Sapucaia, animal da raça tabanel virou xodó da família e ganhou perfil nas redes sociais

Maria Clarice Sousa*
29 de Setembro de 2025
Um homem canta ao microfone em um evento, usando camisa clara, anel e relógio. Ele está sorrindo e transmite energia no palco.
Zoeira

Morre aos 66 anos Marquinho PQD, referência do samba no Rio

Sambista construiu carreira de mais de 40 anos e deixou parcerias marcantes com grandes nomes da música

Redação
29 de Setembro de 2025
Foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, segurando o Big Fone, na casa do reality show
Zoeira

BBB 26 terá casas de vidro em toda as regiões e retorno de veteranos

Público terá o poder de votar para substituir qualquer jogador da casa

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra rapper Oruam, com cabelo com tranças e expressão séria, usando jaqueta preta e beanie, sentado no interior de um carro escuro.
Zoeira

Oruam segue preso três dias após STJ determinar soltura

Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) explicou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a revogação da prisão do artista

Redação
29 de Setembro de 2025