Heleninha leva Leonardo ao encontro de Afonso e Celina em 'Vale Tudo'; veja cenas

O capítulo desta terça-feira (30) de "Vale Tudo" promete fortes emoções com uma revelação que muda completamente os rumos da trama. Heleninha (Paolla Oliveira) descobre que seu irmão gêmeo, Leonardo, dado como morto em um acidente de carro, está vivo — um segredo guardado por Odete Roitman (Debora Bloch).

A descoberta acontece depois que Heleninha recebe uma mensagem desesperada de Ana Clara (Samantha Jones), que havia descoberto toda a verdade. Para silenciar a jovem, Odete atira contra ela.

Legenda: Leonardo (Guilherme Magon) em reencontro com Celina (Malu Galli) Foto: Globo/ Fábio Rocha

Legenda: Afonso (Humberto Carrão) e Odete (Debora Bloch) estarrecidos ao ver Heleninha (Paolla Oliveira) entrar com Leonardo (Guilherme Magon). Foto: Globo/ Fábio Rocha

Antes de morrer, Ana Clara consegue enviar um pedido de socorro pelo celular. Quando Heleninha chega ao local, encontra a amiga já sem vida e, para sua surpresa, dá de cara com Leonardo, o irmão que acreditava ter perdido anos atrás. Abalada, ela decide levá-lo e proteger o rapaz.

No caminho de volta, Heleninha envia uma mensagem para Celina (Malu Galli), pedindo que reúna toda a família sem dar explicações, o que gera apreensão entre os parentes.

Ao chegar à mansão com Leonardo, a cena provoca choque em Afonso (Humberto Carrão), em Celina e, principalmente, em Odete, que mal consegue disfarçar o impacto diante da inesperada aparição.