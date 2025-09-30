Diário do Nordeste
Heleninha leva Leonardo ao encontro de Afonso e Celina em 'Vale Tudo'; veja cenas

Ela reencontra o irmão após receber mensagem de Ana Clara que levou um tiro de Odete

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Heleninha reencontra Leonardo e abala a família com revelação surpreendente Afonso (Humberto Carrão) e Odete (Debora Bloch) estarrecidos ao ver Heleninha (Paolla Oliveira) entrar com Leonardo (Guilherme Magon).
Foto: Globo/ Fábio Rocha

O capítulo desta terça-feira (30) de "Vale Tudo" promete fortes emoções com uma revelação que muda completamente os rumos da trama. Heleninha (Paolla Oliveira) descobre que seu irmão gêmeo, Leonardo, dado como morto em um acidente de carro, está vivo — um segredo guardado por Odete Roitman (Debora Bloch).

A descoberta acontece depois que Heleninha recebe uma mensagem desesperada de Ana Clara (Samantha Jones), que havia descoberto toda a verdade. Para silenciar a jovem, Odete atira contra ela.

Cena da novela Vale Tudo mostra Celina, de cabelo curto e escuro, usando blusa clara e brincos grandes, olhando com emoção e espanto para o sobrinho Leonardo. Ela segura o rosto dele com as duas mãos enquanto fala com intensidade. Leonardo aparece de perfil, com expressão séria e cabisbaixa. A cena transmite tensão e surpresa em um ambiente de sala com sofá ao fundo.
Legenda: Leonardo (Guilherme Magon) em reencontro com Celina (Malu Galli)
Foto: Globo/ Fábio Rocha

Cena da novela Vale Tudo mostra Afonso (Humberto Carrão), de aparência careca, vestindo camiseta e jaqueta preta, com expressão de surpresa. Ao lado dele está Odete Roitman (Debora Bloch), mulher mais velha, de cabelo curto castanho, usando blusa marrom elegante com colar de pedras, olhando séria e abalada. A cena acontece em um ambiente sofisticado, com parede verde, flores vermelhas e quadro ao fundo.
Legenda: Afonso (Humberto Carrão) e Odete (Debora Bloch) estarrecidos ao ver Heleninha (Paolla Oliveira) entrar com Leonardo (Guilherme Magon).
Foto: Globo/ Fábio Rocha

Antes de morrer, Ana Clara consegue enviar um pedido de socorro pelo celular. Quando Heleninha chega ao local, encontra a amiga já sem vida e, para sua surpresa, dá de cara com Leonardo, o irmão que acreditava ter perdido anos atrás. Abalada, ela decide levá-lo e proteger o rapaz.

No caminho de volta, Heleninha envia uma mensagem para Celina (Malu Galli), pedindo que reúna toda a família sem dar explicações, o que gera apreensão entre os parentes.

Ao chegar à mansão com Leonardo, a cena provoca choque em Afonso (Humberto Carrão), em Celina e, principalmente, em Odete, que mal consegue disfarçar o impacto diante da inesperada aparição.

 

