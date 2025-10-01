Thaynara OG encontra carteira com bolão de dinheiro em avião com parada em Fortaleza

A influenciadora Thaynara OG encontrou uma carteira com bolão de dinheiro em avião que fez parada em Fortaleza. Na tarde desta quarta-feira (1º), a maranhense publicou dois stories no Instagram relatando a ocorrência. A carteira foi deixada com funcionários da companhia aérea Latam, pois não tinha documentos para identificar o dono.

O alerta foi publicado como uma forma de fazer a mensagem chegar ao dono da carteira. Ela publicou a foto mostrando que a marca da carteira é da marca Calvin Klein.

"Atenção pessoa que estava em um voo da Latam que parou em Fortaleza, provavelmente sentada na 24 C. Achei uma carteira com dinheiro, mas sem documento. Não consegui saber de quem era. Entreguei para aeromoça, que deixou com a tripulação de solo de Fortaleza".

Detalhes da carteira perdida

Thaynara ainda pediu para o dono da carteira entrar em contato com a companhia. "Fiquei agoniada porque não consegui identificar de quem era".

"Achei melhor publicar a foto da carteira para registrar que entregaram para tripulação de solo Latam (aeroporto Fortaleza). A pessoa deve tá agoniada! Você provavelmente desceu no voo em Fortaleza e tava sentado na cadeira 24 C. Entre em contato imediatamente com eles!", acrescentou.