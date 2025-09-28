Gracyanne Barbosa deixa Dança dos Famosos após lesão e não há eliminação neste domingo (28)
Gracyanne lesionou o joelho durante uma gravação do Dança dos Famosos na última quinta-feira (25)
Gracyanne Barbosa passou por uma cirurgia neste domingo (28), segundo a colunista Fábia Oliveira, e deixa a Dança dos Famosos. Portanto, não houve eliminação essa semana e os 14 casais seguem na disputa.
Gracyanne lesionou o joelho durante uma gravação do Dança dos Famosos na última quinta-feira (25). Apesar de conseguir completar a apresentação, a participante sentiu fortes dores no joelho e foi encaminhada ao hospital.
Ao som da lambada
Um dos destaques da exibição do Dança dos Famosos neste domingo foi a apresentação de Tereza Seiblitz, que dançou o sucesso "Me Chama Que Eu Vou", de Sidney Magal.
Uma curiosidade é que foi Tereza Seiblitz quem estrelou o videoclipe original da música, há 35 anos, conforme lembrou o apresentador do Domingão, Luciano Huck.