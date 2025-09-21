Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (21/09)?

A edição comemorativa de 20 anos da “Dança dos Famosos” começa às 19h35, na segunda parte do “Domingão com Huck”, logo depois do Futebol 2025 na TV Globo.

No último domingo (14), a dança escolhida foi piseiro. David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz se apresentaram ao lado de seus professores. Ainda não teve eliminações e as 14 duplas ainda seguem no jogo.

Na edição 2025 da competição, estão Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira, Gracyanne Barbosa, David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson, Manu Bahtidão, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (21)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 19h35, na TV Globo.