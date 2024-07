Veja 10 livros de romances atuais e leves para ler em um fim de semana

Para quem não consegue recusar um bom romance, daquele que faz você dar risadas bobinhas e fechar o livro para "se recuperar" das cenas, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 10 livros atuais que são ótimas opções para ler no fim de semana.

Com pegadas leves e divertidas, parte das opções inseridas nessa lista são conhecidas entre os amantes de livros, enquanto outras podem ser novidade.

As "tropes" — ou seja, os enredos — são diversas: de inimigos a amantes (enemies to lovers); de amigos a amantes (friends to lovers); namoro falso (fake dating), e convivência forçada. Em resumo, tudo o que é preciso para um compilado com os melhores livros de romance.

Veja 10 livros de romances atuais

Leitura de Verão (Emily Henry)

Tudo que January Andrews mais queria era um tempo de descanso na casa de praia da família, mas quando descobre que o seu vizinho é Augustus Everett, seu antigo rival dos tempos de faculdade, percebe que a folga merecida não vai ser bem como pensava. O "Leitura de Verão" (2020), da escritora estadunidense Emily Henry, narra a história da tensa relação entre January e Augustus, em um desenvolvimento conhecido como "inimigos a amantes" (enemies to lovers).

Na faculdade, os dois competiam pelo lugar de destaque nas disciplinas de escrita criativa, mas January não esquece de todas as vezes que Augustus criticou seus trabalhos. E detalhe: ele criticava apenas os dela. Anos depois, ela é conhecida por escrever romances best-seller, enquanto Augustus se tornou um aclamado autor de ficção literária. No entanto, ambos sofrem de bloqueio criativo.

Em meio ao agridoce reencontro, surge uma aposta: January duvida que Augustus seja capaz de escrever um romance com final feliz, enquanto ela deve escrever o próximo clássico da literatura. Para isso, ela começa a levá-lo para viagens que poderiam inspirá-lo na escrita da comédia romântica, enquanto ela o acompanha em entrevistas com sobreviventes de um culto de suicídio. Nesse processo, o desafio vai ser não se apaixonar.

Esse é um livro dinâmico, de uma autora que passou a ser tão conhecida no gênero do romance, quanto Colleen Hoover.

Quantidade de páginas: ‎364

Amor por Engano (Lynn Painter)

Olivia está na pior: sem casa, desempregada e solteira. Como se não bastasse ter que voltar a morar com o irmão, precisa conviver também com o irritante — e extremamente gato — melhor amigo dele, Colin Beck.

Em "Amor por Engano" (2023), de Lynn Painter, Olivia e Colin passam a dividir o apartamento, e Colin se surpreende ao descobrir que a irmã mais jovem do amigo, antes uma garotinha desastrada, virou uma mulher bem divertida e atraente. Nas trocas diárias, os dois percebem que não se suportam, mas não conseguem negar a química que sentem. Diversos elementos se misturam evidenciando que essa dinâmica não dará certo.

Em meio a tudo isso, Olivia recebe uma mensagem sensual de um número desconhecido, que ela passa a chamar de "Cara do Número Desconhecido". No anonimato, a protagonista confidencia segredos e se deixa ser levada por essa relação peculiar.

A grande reviravolta, que não é nenhuma surpresa para o leitor, é que o "Cara do Número Desconhecido" de Olivia é Colin. No começo, ele não sabia que a garota anônima com quem tinha tido conversas mais picantes era Olivia, mas ao descobrir, percebe que vai ser cada vez mais difícil manter distância da irmã de seu melhor amigo. É uma história de amor, portanto, incomum, mas que vale a pena acompanhar.

Quantidade de páginas: 304

Uma Farsa de Amor na Espanha (Elena Armas)

O livro "Uma Farsa de Amor na Espanha" (2022), da escritora espanhola Elena Armas, tem vários elementos que ajudam a construir um típico romance levinho, clichê e divertido. Sendo enemies to lovers, a narrativa começa com os protagonistas se odiando antes de perceber que se amam. Além disso, também tem o clássico enredo de "fake dating" (namoro falso) e "only one bed trope" (dividir apenas uma cama).

Catalina Martín, jovem engenheira que trabalha em Nova York, precisa ir ao casamento de sua irmã na Espanha, e ela tem apenas três dias para convencer toda sua família espanhola de que está perdidamente apaixonada pelo homem mais irritante do mundo, seu colega de trabalho Aaron Blackford.

Essa confusa situação começou porque Lina não queria aparecer no casamento sem acompanhante, já que o irmão do noivo é seu ex-namorado. Por isso, ela mente que está namorando um americano, e acaba envolvendo Aaron em sua mentirinha. Os dois cruzam o Atlântico para manter essa farsa.

Mas enquanto passam por muitos perrengues na Espanha, Lina percebe que Aaron talvez não seja tão terrível quanto ela pensava, e ela percebe o qual bonito, charmoso e inteligente ele realmente é.

Quantidade de páginas: 448

Amor, Teoricamente (Ali Hazelwood)

Em "Amor, Teoricamente" (2023), de Ali Hazelwood, os leitores acompanham a história da física teórica Elsie Hannaway tentando o processo seletivo para uma vaga em uma universidade. Ela sonha em ser uma pesquisadora e professora, mas acaba encontrando com Jack Smith, um físico experimental conhecido por fazer duras críticas aos físicos teóricos.

Além disso, Jack também é o irritante — e atraente — irmão mais velho de um dos amigos de Elsie. Para ela, o físico é a única barreira para ela conquistar seu sonho, mas enquanto precisa superar diversos desafios, percebe que Jack é uma das poucas pessoas em que ela não precisa fingir ser o que não é. Haveria espaço para amor apesar das diferenças?

Quantidade de páginas: 368

De Lukov, com Amor (Mariana Zapata)

Jasmine Santos só tinha um sonho: tornar-se campeã de patinação artística. Mas quando ela passa por um terrível acidente no gelo e é abandonada por sua antiga dupla na patinação, por não conseguir superar seus traumas, ela só tem duas escolhas: anunciar a aposentadoria aos vinte e poucos anos ou aceitar ser parceira do terrível Ivan Lukov.

Lukov é o irmão mais velho de sua melhor amiga, mas também uma das pessoas que mais criticava Jasmine quando eles eram mais novos. Os dois cresceram dividindo a pista de gelo para treinarem, e Jas reconhece que apesar dele ter uma personalidade irritante e arrogante, é um dos melhores patinadores do gelo. Ao lado dele, sabe que tem potencial de ser campeã.

Por isso, ela coloca de lado os preconceitos para focar no objetivo final. Em meio aos treinamentos e convivência forçada, ele se mostra ser muito além do que o idiota que ela pensava que Lukov era. Apesar da ilustração nada atraente, "De Lukov, com Amor" (2018), de Mariana Zapata, é o tipo de obra em que a gente deve repetir o conhecido mantra: "não devemos julgar um livro pela capa".

Quantidade de palavras: 528

A Hipótese do Amor (Ali Hazelwood)

A "Hipótese do Amor" (2022), mesma autora de "Amor, Teoricamente" (2023), é um romance com a conhecida trope de "fake dating" (namoro falso). Para convencer a melhor amiga de que ela não se importa com um ex-crush, Olive Smith finge que tem um namorado.

Em um momento de pânico – sendo seguida pela amiga dela, que desconfia da mentira – Olive acaba beijando o primeiro homem que vê pela frente: Adam Carlsen. Porém, ele é um professor de prestígio, conhecido por ser muito rigoroso com os alunos.

Por motivos que são explicados no livro, ele aceita levar adiante esse namoro falso, e os dois acabam em situações muito mais complicadas do que esperavam. O amor é complicado, mas os dois encontram a lógica dessa hipótese criada por eles.

Quantidade de palavras: 336

O Jogo do Amor e do Ódio (Sally Thorne)

Em "O Jogo do Amor e do Ódio" (2016), de Sally Thorne, dois colegas de trabalho concorrem pela mesma vaga. Lucy Hutton e Joshua Templeman não podiam ser mais opostos: ela é sonhadora, romântica e vestes roupas excêntricas, enquanto ele é sério, metódico e extremamente racional.

O pior de tudo: os dois se odeiam, mas precisam trabalhar um diante do outro, como assistentes executivos de uma editora. No cotidiano, já possuem uma rotina de troca de farpas passivo-agressivas. Quando a disputa pela vaga se torna mais acirrada, Lucy começa a perceber que talvez não sinta ódio por Joshua, enquanto Joshua começa a ponderar o mesmo.

O livro foi adaptado pelo Prime Video. Lançado em 2021 filme "O Jogo do Amor - Ódio" , com Lucy Hale e Austin Stowell como protagonistas.

Quantidade de palavras: 400

Kulti (Mariana Zapata)

Assim como em "De Lukov, com Amor" (2018), essa é uma outra opção de "slowburn". O livro "Kulti" (2015), de Mariana Zapata, fala sobre a jogadora de futebol Sal Casillas, de 27 anos, antes dela perceber que será treinada pelo seu crush de infância, o jogador e craque de futebol Reiner Kulti. Ele foi seu primeiro amor, ainda que da adolescência.

Quando pequena, ela tinha pôsteres dele colado em seu quarto, dizia que casaria com ele e que seria mãe dos filhos dele. Porém, quando os dois se conhecem, Sal não tem mais 17 anos e descobre que às vezes é melhor não conhecer seus ídolos cara a cara. Porque Kulti não é o que ela pensava. Ele é exigente, e crítico, e mal humorado, e ela percebe que talvez tenha superado essa crush infantil.

Até perceber que, agora adulta, ele desperta outras coisas para além de uma paixão platônica e infantil.

Quantidade de páginas: 568

Teto Para Dois (Beth O'Leary)

O best-seller de Beth O’Leary, "Teto para Dois" (2019), conquistou os leitores por suas cenas fofinhas de aquecer o coração. Esse livro é uma boa opção para ler na praia, na casa da avó, ou mesmo no final de um dia cansativo, trazendo uma sensação de leveza parecida com os livros de John Green. A história foca em Tiffy, que precisa encontrar um lugar barato para viver depois de sair do apartamento do ex-namorado.

A opção que encontra é: viver no apartamento de Leon, um jovem que está focado em economizar e juntar dinheiro. Ele anuncia o apartamento com uma cama só, que ele ocupa no período da manhã. No anúncio, Leon explica que os finais de semana são reservados para a namorada, enquanto pela noite, trabalha em longos plantões noturnos como enfermeiro.

Os dois fecham um contrato de seis meses, com Tiffy morando na casa pela noite e Leon, pela manhã. Para se comunicar, passam a conversar por Post-its, mas os dois percebem que a conversa entre eles era mais divertida e interessante do que esperavam.

O livro ganhou uma adaptação para série na Paramount+.

Quantidade de páginas: 400

Uma Dama Fora dos Padrões (Julia Quinn)

O livro "Uma Dama Fora dos Padrões" (2016), da Julia Quinn, é a única indicação que foge do padrão da lista. Ainda assim, foi inserido nesta recomendação por ser uma das leituras mais leves, divertidas e rápidas de ler em um final de semana. Da mesma autora de Bridgerton, ela é ambientada alguns anos antes da série da Netflix.

Nessa história, acompanhamos a história de Billie Bridgerton, a tal dama completamente fora dos padrões, e George Rokesby. As duas famílias são vizinhas há séculos e Billie costumava brincar com os irmãos mais novos de George: Edward e Andrew.

No entanto, após os dois se mudarem: um devido ao casamento e outro para viver aventuras em outros países, Billie se vê sozinha em suas aventuras. O único que restou foi George, o primogênito, sendo o único que Billie nunca suportou. Os dois se conhecem desde a infância e, para ela, ele sempre foi arrogante e irritante, e parte dela tem certeza que George julga o jeito dela.

Porém, depois que ela fica presa em cima de um terraço e George é o único que consegue ajudá-la, Billie precisa lidar com as consequências que essa convivência forçada trouxe para a relação dos dois. Talvez eles sejam mais parecidos do que ela acreditava. Essas desavenças lembram, inclusive, os desentendimentos do livro "Orgulho e Preconceito" (1813), de Jane Austen.