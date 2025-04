'Homem com H' apresenta vida e obra de Ney Matogrosso sem pudores na forma e na narrativa

O gênero da cinebiografia dificilmente alcança resultados que vão além de uma apresentação didática e reverente à figura retratada/homenageada. Fatos marcantes e fundantes são apresentados, acompanha-se a formação, o sucesso, os percalços — o modelo é costumeiramente seguido à risca.

Dedicado à vida e obra do cantor Ney Matogrosso e com Jesuíta Barbosa no papel principal, “Homem com H” se vale da fórmula, apresentando o artista em um amplo escopo temporal, mas se destaca pela inspiração e ousadia nas escolhas.

Na forma, a obra, que estreia nesta quinta, 1º de maio, reflete o próprio biografado, na ambivalência entre o desbunde e a contenção.

O projeto tem roteiro e direção de Esmir Filho, nome que despontou no audiovisual brasileiro nos anos 2000 com obras tão específicas quanto o curta “Tapa na Pantera” (2006) — popularizado como meme na internet — e o cult “Os Famosos e os Duendes da Morte” (2009).

O filme apresenta sequências iniciais centradas na infância de Ney, nos anos 1940, em especial na relação dura com o pai — um militar que diz que “não terá filho artista” — e terna com a mãe — dona de casa que leva o filho ainda pequeno para ver a vedete Elvira Pagã. Ambas são fundantes para os caminhos que ele construiria para si.

O roteiro segue para a significativa passagem dele pelo exército, os primeiros contatos com arte, as expansões artísticas e pessoais, o início e a separação do grupo Secos & Molhados, os amores de Cazuza e Marco de Maria e várias outras situações identificáveis da trajetória de Ney.

Apesar de apresentá-la de forma narrativa clássica, “Homem com H” abre espaço para várias escolhas, tanto de história quanto de direção, que complexificam a obra.

Há elipses temporais e de contexto; sequências que escapam do concreto e apostam no simbólico ou na fantasia; e também abordagem frontal, no visual e na temática, em relação não somente ao sexo e à sexualidade, mas ao corpo e à corporeidade de Ney.

Não por acaso, as primeiras imagens divulgadas do longa-metragem que mostraram Jesuíta no papel do artista foram aquelas de fases icônicas do cantor, tanto na performance quanto na estética.

Legenda: "Homem com H" apresenta diferentes fases da carreira do cantor Ney Matogrosso (Jesuíta Barbosa) Foto: Marina Vancini / Divulgação

Dando vida ao cantor da juventude à maturidade, o ator pernambucano que viveu por anos no Ceará faz uma composição de Ney de maneira alinhada à proposta de tom do filme. Ainda que o trabalho de corpo e caracterização seja notável, Jesuíta é Ney pela alma que imprime em cada trejeito, olhar e movimento.

Com carreira construída ao longo da ditadura militar, Ney teve na ousadia e enfrentamento à censura e aos censores — oficiais, ligados ao regime, e “extraoficiais”, inclusive antes e depois dele — como base principal da obra e, também, da vida.

A voz singular, a androginia, as danças, a maquiagem, as roupas, os acessórios e a liberdade nas relações que deram o tom — ainda que, ao mesmo tempo, a explosão nos palcos tenha sido por vezes válvula de escape de desejos e sentimentos guardados em uma existência mais sóbria.

Legenda: Amores de Ney Matogrosso (Jesuíta Barbosa, no meio), Cazuza e Marco de Maria são interpretados por Jullio Reis e Bruno Montaleone na obra Foto: Marina Vancini / Divulgação

Seja nas performances ou na intimidade, “Homem com H” não se furta em retratar Ney sob um viés desejante, sem escapar de cenas de nudez, sexo e não apenas sugestivos movimentos de cintura e pélvis performados pelo protagonista.

A inserção dessa e outras ousadias do artista, bem como as ousadias de narrativa e forma empreendidas pelo próprio filme, fazem dele um relevante exemplo de produção entre cinebiografias.

O longa tem a benção do próprio Ney e faz disso uma oportunidade de abordar diferentes facetas, humanidades e ambivalências do homenageado; porque, justo por conta da ausência desses e outros pudores, “Homem com H” é acima de tudo uma devida homenagem ao artista.

Homem com H

Quando: estreia nos cinemas na quinta, 1º de maio

estreia nos cinemas na quinta, 1º de maio Mais informações: horários e locais das sessões no site Ingresso.com

