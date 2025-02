“Homem com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso protagonizada pelo ator Jesuíta Barbosa, teve o primeiro trailer divulgado nesta segunda-feira (10). O longa, escrito e dirigido pelo cineasta Esmir Filho, ganhou também um cartaz.

O filme apresenta a trajetória do artista sul-mato-grossense desde a infância e chegando ao início do estrelato como ícone da música popular brasileira.

Aspectos célebres da carreira e trajetória de vida de Ney, como as performances ousadas e o relacionamento com Cazuza (Jullio Reis), aparecem no vídeo divulgado.

No elenco, além de Jesuíta, "Homem com H" também traz nomes como Rômulo Braga e Hermila Guedes, que interpretam os pais do artistas, e Mauro Soares e Jeff Lyrio, que dão vida a João Ricardo e Gerson Conrad, parceiros de Ney no grupo Secos e Molhados.

Confira o trailer de "Homem com H":

Confira o pôster de "Homem com H":