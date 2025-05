Com 5 adaptações de livros confirmadas, Emily Henry lança novo livro 'Uma Vida e Tanto'

A escritora estadunidense Emily Henry, conhecida por seus romances contemporâneos, lançou seu novo livro "Uma Vida e Tanto", pela Editora Verus, no último dia 22 de abril. Apesar de ser conhecida por seu estilo leve e envolvente, a nova obra conta com uma camada de suspense e mistério, sendo uma mistura do livro "Leitura de Verão" e "Os Sete Maridos de Evelyn Hugo".

Na trama, a narrativa é construída a partir de dois pontos de vista: o da protagonista Alice Scott, uma jovem escritora otimista, e os trechos da biografia que ela mesma tenta escrever sobre Margaret Ives, uma lendária socialite com um passado repleto de escândalos e segredos.

A cada capítulo, o leitor mergulha não só nos desafios de Alice, mas também nos fragmentos da vida de Margaret, revelados aos poucos — e com uma reviravolta final surpreendente.

Em meio a tudo isso, ela precisa competir com o jornalista Hayden Anderson, autor consagrado e vencedor do Pulitzer, que também está tentando produzir a biografia de Margaret.

Esse novo romance chega enquanto cinco livros de Emily Henry já têm adaptações confirmadas para cinema e TV. Dentre eles, estão livros como "Leitura de Verão" e "De Férias com Você". Confira a lista completa mais abaixo.

Qual é a história de 'Uma Vida e Tanto'?

Em "Uma Vida e Tanto", novo romance de Emily Henry, dois escritores se enfrentam na disputa por um projeto literário único: contar a história de Margaret Ives, uma figura enigmática da elite americana que, aos oitenta anos, decide finalmente autorizar a publicação de sua biografia.

Alice Scott é uma jovem escritora que guarda uma memória afetiva de Margaret, e Hayden Anderson, escritor já conhecido por suas obras. Os dois são convidados a passar um mês na isolada ilha de Little Crescent.

Lá, terão que conquistar a confiança de Margaret, uma personagem cercada por escândalos familiares e décadas de especulações midiáticas.

Margaret escolherá apenas um deles para conter seus segredos. Determinada a conquistar a atriz, Alice começa a competir com Hayden, enquanto percebe uma crescente tensão entre eles. Em determinado ponto do livro, os dois aceitam que possuem uma atração mútua difícil de ignorar.

No processo de montar o quebra-cabeça da vida de sua entrevistada, Alice se vê em uma história que mistura romance, mistério e até uma surpreendente reviravolta.

Quais livros já possui adaptações confirmadas?

Leitura de Verão

O livro "Leitura de Verão" logo se tornou um best-seller após seu lançamento, conquistando o público com a relação entre Augustus Everett e January Andrews. A obra será adaptada ao cinema para 20th Century Studios, contando com direção de Yulin Kuang.

Na história, Augustus e January são conhecidos, respectivamente, por livros de ficção e de romances românticos. No entanto, após ambos enfrentarem bloqueios criativos, decidem buscar refúgio em uma casa de praia. O que eles não esperavam, eram serem vizinhos.

Os dois, que foram colegas de faculdade, nutrem uma inimizade e se desafiam a escrever no estilo literário do outro. Entre visitas a entrevistas com sobreviventes de cultos e passeios típicos de comédias românticas, os dois firmam um acordo inusitado: cada um deve terminar um livro. O desafio maior vai ser concluir a tarefa sem se apaixonar.

De Férias com Você

O livro "De Férias com Você" ganhará uma versão cinematográfica com direção de Brett Haley. Os protagonistas Poppy e Alex serão interpretados por Emily Bader (“Minha Lady Jane”) e Tom Blyth (“Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”).

Na história, os leitores acompanham a amizade de melhores amigos ao longo de diversos anos. Todo verão, eles viajam juntos — até que, dois anos atrás, algo aconteceu que os afastou.

Em uma última tentativa de salvar a amizade (e talvez algo mais), Poppy propõe uma nova viagem, cheia de lembranças, na esperança de consertar o que foi quebrado.

Loucos por Livros

O livro "Loucos por Livros" terá roteiro de Sarah Heyward, mas ainda não foi divulgado o nome do diretor. O romance gira em torno da agente literária Nora Stephens, que jamais se encaixou no perfil das heroínas românticas.

Ao aceitar passar o verão com a irmã em uma cidade do interior, Nora reencontra Charlie Lastra, um editor com quem já teve um primeiro contato não muito agradável.

Entre reencontros inesperados e diálogos afiados, os dois acabam se confrontando. No entanto, nesse processo, acabam se conhecendo melhor e percebendo que a animosidade pode dar lugar para amor.

Lugar Feliz

Ao contrário das demais adaptações, este livro será transformado em uma série da Netflix, com produção da empresa de Jennifer Lopez. A direção ainda não foi anunciada.

Na história, Harriet e Wyn são um casal aparentemente perfeito. Eles terminam em segredo e continuam fingindo estarem juntos durante uma semana de férias com amigos em uma casa no Maine.

Essa pode ser a última vez que o grupo estará reunido, e os dois fazem de tudo para manter a fachada — mesmo que sentimentos antigos insistam em ressurgir.

Nem Te Conto

O livro “Nem Te Conto” será adaptado para o cinema. A direção ainda não foi revelada, mas Henry será a responsável pelo roteiro. A trama acompanha Daphne, que vê seu noivado acabar após o noivo se apaixonar por uma amiga de infância.

Isolada em uma cidade pequena e vivendo no apartamento do ex-namorado de sua ex-futura cunhada, ela forma uma improvável aliança com Miles.

Unidos por corações partidos, os dois criam um plano para fingir que superaram tudo — com fotos sugestivas e aventuras encenadas. Mas o fingimento pode ter consequências reais.