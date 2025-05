CAPTEI: Sindieventos CE realiza Noite da Celebração

A Sindieventos CE realizou na terça-feira, 29, o encerramento da IV Semana do Profissional de Eventos, uma iniciativa que visou valorizar e impulsionar o turismo de negócios no Ceará. O evento, realizado no Ilmar Buffet, destacou a importância do setor e promoveu oportunidades de geração de trabalho.

Com uma programação diversificada, a celebração também foi palco da 4ª Edição da Premiação Destaque Sindieventos “Profissional do Setor de Eventos”, que reconheceu Franzé Silveira; Alda Lodes; Socorro Trindade; Bruno Forte; Italo Braga; Daniel Nascimento; Rogério Farrapa; Paulo Pina; Elen Bezerra; Vitória Fernandes; Rafaelly Rios; Daywison Guilherme; André Pavan; Wilkson Santos, como personalidades influentes da área.

Legenda: Sindieventos CE -Noite da Celebração Foto: Rogério Felipe

A data coincidiu com o Dia do Profissional de Eventos, ressaltando a relevância deste segmento na economia local.

Veja os momentos nas fotos captadas por Rogério Felipe:

