Veja lista de 10 séries no estilo de Bridgerton

A segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton chega à Netflix nesta quinta-feira (13), trazendo os episódios finais da trama de Penelope e Colin. Para quem gosta de produções de época, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 10 séries no mesmo estilo.

As produções contam com muito romance, drama e desenvolvimento dos protagonistas. Em algumas, os protagonistas começam com desavenças, enquanto outros já tratam sobre amor à primeira vista.

Confira lista de 10 séries no estilo de Bridgerton

1. Os Bucaneiros (2023)

Delicada e profunda, a série acompanha a história de Nan St.George (Kristine Froseth), que sempre se sentiu fora da caixa por não conseguir se integrar no que a sociedade da década de 1870 espera de uma dama. Apesar de estar fora do padrão, Nan consegue conquistar a atenção do duque Theo (Guy Remmers) e do melhor amigo dele, Guy Thwarte (Matthew Broome).

Legenda: Theo e Nan vivem um romance em Os Bucaneiros Foto: Divulgação

O triângulo amoroso é recheado de tensão, reviravoltas e, claro, romance. Em sua escolha, Nan tem que decidir entre seguir o coração ou a razão. Além do enredo dos três, Os Bucaneiros também aborda os personagens secundários, dando mais profundidade às escolhas da protagonista.

A série é inspirada no romance de mesmo nome, publicado em 1938 pela escritora estadunidense Edith Wharton, e está disponível na Apple TV +.

2. Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (2023)

Inserida no mesmo universo de Bridgerton, o público é apresentado à história da rainha Charlotte (India Amarteifio) com o rei George (Corey Mylchreest). Os dois se juntam em um casamento organizado e, no começo, a jovem Charlotte está disposta a não dar uma chance ao rei, até perceber que pode estar se apaixonando por ele.

A série, disponível na Netflix, tem apenas uma temporada, e trata sobre assuntos como saúde mental e empoderamento feminino. Algumas cenas viralizaram nas redes sociais, como a em que Charlotte se declara para George, dizendo: “Eu estarei ao seu lado entre os céus e a terra. Eu te direi onde você está! Você me ama ou não?".

3. Orgulho e Preconceito (1995)

A série da BBC talvez seja a escolha mais clássica para quem gosta de Bridgerton. Inspirado no romance de mesmo nome da escritora britânica Jane Austen, essa história que sai do ódio ao amor acompanha a jovem Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle) e o sr.Darcy (Colin Firth).

Legenda: A versão de 1995 contou com a participação de Jennifer Ehle e Colin Firth Foto: Reprodução/BBC

Vindo de uma família muito elegante e rica, o sr. Darcy nutre um preconceito por familiares de Elizabeth, não conseguindo esconder o descontentamento. Ofendida pelas atitudes dele, Bennet rejeita um pedido de casamento, subitamente feito por Darcy. No entanto, apesar do orgulho de ambos, a história se transforma em amor.

A minissérie de seis episódios, produzida na década de 1990, está disponível no YouTube.

4. Sanditon (2019)

Na primeira temporada de "Sanditon", o público acompanha a viagem que Charlotte Heywood (Rose Williams) faz para a cidade litorânea Sanditon. Hospedada na casa da família Parker, logo tem uma desavença com o irmão de Tom Parker, Sidney Parker (Theo James).

Na série, Sidney acredita que Charlotte está interessada no dinheiro, o que a deixa ofendida. Por isso, os dois começam a brigar, até perceberem que esse ódio é amor.

A série é baseada no livro da autora britânica Jane Austen, e disponível na Globoplay.

5. A Imperatriz (2022)

"A Imperatriz" é uma série histórica que está disponível no catálogo da Netflix. Ela conta a história de Elisabeth von Wittelsbach, a Imperatriz da Áustria entre os anos 1854 até 1898.

Com detalhes históricos, a produção acompanha o amor de Elisabeth com o Imperador Francisco. Os episódios são recheados de tensões e intrigas envolvendo o cenário político da época e a corte de Viena.

6. Downton Abbey (2010)

A série "Downton Abbey" conta com seis temporadas e um total de 35 episódios, e está disponível na Netflix. Acompanhando os desafios vividos pela família Crawley, eles precisam manter o legado após a morte de um parente que estava no Titanic.

Ambientada no início do século XX, conta com drama e muito romance, principalmente com histórias envolvendo as filhas Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmichael) e Sybil (Jessica Brown Findlay).

7. North & South (2004)

Essa outra produção da BBC é inspirado no romance "Norte e Sul", publicado pela escritora britânica Elizabeth Gaskell, em 1855. Com elementos que lembram Orgulho e Preconceito (1995), a série dirigida por Brian Percival também tem uma trama em que os protagonistas começam não gostando um do outro, mas que com o tempo se apaixonam.

Legenda: Em North & South (2004), Margaret e John se apaixonam apesar das diferenças Foto: Divulgação/BBC

Ao todo, esse drama histórico possui quatro episódios, com Margaret Hale (Daniela Denby-Ashe) e John Thornton (Richard Armitage). Na história, Margaret, sulista da classe média, é forçada a se mudar para o norte, cidade em que John vive. Juntos, vão precisar superar os preconceitos para conseguirem ficar juntos.

8. Dickinson (2019)

A série “Dickinson” é ambientada no século XIX, abordando detalhes sobre a jovem escritora estadunidense Emily Dickinson, interpretada por Hailee Steinfeld. Apesar de ser inspirada em fatos reais, ela tem um tom de comédia e busca retratar Emily como uma heroína para os millenials.

Debatendo temas como homossexualidade e feminismo, a produção questiona as limitações da sociedade daquela época, fazendo paralelos que evidenciam como algumas problemáticas ainda são bastante atuais.

A série está disponível na Apple TV+.

9. Kurt Seyit ve Şura (2014)

A série turca Kurt Seyit ve Şura é baseada em fatos reais, acompanhando a história de Alexandra "Şura" Verjenskaya (Farah Zeynep Abdullah), uma herdeira da aristocracia russa, e Kurt Seyit (Kıvanç Tatlıtuğ), um major do exército tártaro da Crimeia.

Legenda: Série turca conta com 21 episódios Foto: Divulgação

Vindos de mundos diferentes, eles precisam lidar com as diferenças enquanto vivenciam um período histórico turbulento. Com cenas de bailes, de dança, de fugas e de amor, a série é capaz de conquistar diferentes corações. Ela chegou a ficar um tempo no catálogo da Netflix, mas foi retirada em 2020.

10. Lost in Austen (2008)

Para quem já imaginou como séria voltar no tempo e viver na realidade de um romance de época, a série britânica "Lost in Austen" (2008) conta a história de Amanda Price (Jemima Rooper) que acaba entrando no universo do livro "Orgulho e Preconceito", de Jane Austen.

Essa produção cômica brinca com as expectativas criadas por Amanda ao conhecer Darcy (Elliot Cowan), e também com as frustrações. Ela foi produzida em 2008, e veiculada na rede ITV, sendo escrita por Guy Andrews.

Legenda: Série é uma releitura de "Orgulho e Preconceito" Foto: Divulgação

No entanto, a série não tem uma versão em português e os episódios só estão disponíveis em inglês no YouTube.