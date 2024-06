Veja que horas estreia a 2ª parte da terceira temporada de Bridgerton na Netflix

Após o sucesso com o começo da história de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), a segunda parte da terceira temporada de Bridgerton será lançada nesta semana. Os episódios vão ser disponibilizados pela Netflix a partir das 4h da madrugada de quinta-feira (13).

Serão mais quatro episódios, que encerram o romance de Penelope com Colin em um novo final feliz para a família Bridgerton.

A primeira parte teve estreia no dia 16 de maio.

O que acontece na segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton?

A primeira parte da 3ª temporada foi turbulenta, com os altos e baixos entre Colin e Penelope, até ele perceber que está apaixonado por ela. Com o enredo "friends to lovers", que significa "amigos a amantes" na tradução literal, o último episódio disponível mostrou o pedido de casamento do Colin para Penelope.

No entanto, os quatro últimos episódios devem ser marcados por uma briga entre Penelope e Eloise. As duas eram melhores amigas, mas se afastaram depois que a irmã de Colin descobriu que a jovem Featherington era a Lady Whistledown. Por isso, Eloise exige que Penelope conte e verdade para Colin antes dos dois se casarem.

A série é inspirada nos livros best-sellers escritos por Julia Quinn.