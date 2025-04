Em áudio vazado, Tainá Castro diz que Militão paga mais de R$ 10 mil de pensão para a filha

Em um áudio vazado nas redes sociais, a influenciadora digital Tainá Castro afirma que o atual companheiro, o jogador de futebol Éder Militão, paga mais de R$ 10 mil de pensão para a filha Cecília, fruto do relacionamento dele com a cearense Karoline Lima.

“Esse negócio da Karoline e do Éder eu nem me envolvo, eu nem quero saber. Eu, como mãe, acho sim que ele tem que dar o melhor, as melhores coisas para a filha dele. Às vezes, eu compro coisas com o meu dinheiro, eu faço as coisas para a Cecília com o meu dinheiro”, inicia ela, no áudio postado pelo perfil Circo da Mídia.

“Eu postei um negócio, só que eu estava falando da verdade, da inverdade, lá eu tava querendo dizer sobre ela [Karoline] colocar para todo mundo que ele paga R$ 10 mil de pensão e não é verdade. Só o segurança da Cecília é R$ 15 mil”, continuou.

Reação de Karoline Lima

Logo após o áudio circular, Karoline gravou um vídeo para as redes sociais reagindo às falas de Tainá. A cearense afirmou que venceu um processo judicial recentemente, sugerindo que houve mudanças no contrato de pensão alimentícia da filha.

A cearense voltou a dizer que Militão pagava menos de R$ 10 mil para a herdeira. Ela mostrou um print em que é possível ver o valor de R$ 9.108. Atualmente, Karoline namora o também jogador de futebol Léo Pereira, ex de Tainá, que atualmente é zagueiro do Flamengo. Éder Militão, que é zagueiro do Real Madrid (ESP), tem salário mensal de aproximadamente R$ 7 milhões.