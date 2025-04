Otávio Mesquita, investigado por estupro, acionou a Justiça contra a humorista Juliana Oliveira, responsável pela denúncia.

Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, o apresentador se sente ofendido com a acusação "inconsequente de estupro com emprego de força física" e decidiu processar Juliana por danos morais, em uma ação que cobra uma indenização em torno de R$ 50 mil.

No processo, ele afirma que deve doar o valor para uma Organização Não Governamental (ONG) que atua com mulheres vítimas de violência e declara ainda ser uma pessoa "íntegra, de conduta ilibada". Além disso, diz que a situação com Juliana não passou de uma "cena de humor".

"A dinâmica do referido programa era reconhecida justamente pela adoção de esquetes de humor caricatural, em tom cômico, com abordagens muitas vezes sensuais ou provocativas, o que era aceito e praticado por todos os envolvidos", disse à Justiça a defesa de Otávio.

O processo também cita outras situações com "brincadeiras de cunho sexual" envolvendo Juliana no programa "The Noite", do SBT. "As brincadeiras da ré [Juliana], incluindo as de cunho sexual, não eram situação incomum. Na verdade, eram a sua forma de atuar especialmente em público com toda a equipe e convidados", seguiram os advogados.

Por fim, a defesa alega que a acusação de estupro é "desserviço para a causa feminista num País com tantos graves casos de violência contra a mulher".

Lembre o caso

No último mês de março, Juliana Oliveira fez uma representação criminal no Ministério Público contra Otávio Mesquita afirmando que, durante a gravação de um programa, em 2016, o apresentador tocou em seu seio e em suas partes íntimas, mesmo ela tentando se esquivar.

Devido à representação, o MP pediu à Polícia para investigar o episódio.

Ao UOL, o advogado da humorista disse que Otávio tenta "desqualificar moralmente a vítima" e que isso é "algo comum em situações envolvendo homens brancos e mulheres negras". "Ele está tentando criar um álibi para justificar sua conduta", afirmou Hédio Silva Júnior.