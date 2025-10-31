Diário do Nordeste
Colagem com fotos do Capitão Hunter, ao lado de personagens da franquia Pokémon.

Zoeira

Capitão Hunter ensinou menor a apagar mensagens, aponta investigação

Influenciador também teria conversado com um garoto de 11 anos

Redação 22 de Outubro de 2025
Polícia Civil em ação nas ruas com policiais uniformizados e carros da corporação presentes no local.

Segurança

Homem suspeito de estuprar adolescente de 16 anos é preso em Pentecoste

Indivíduo ofereceu bebida alcoólica ao adolescente para praticar a ação criminosa

Geovana Almeida* 22 de Outubro de 2025
Viatura da Polícia Civil

Segurança

Suspeito de estuprar colega de trabalho é preso em Quixeramobim

Crime foi cometido na empresa onde os dois trabalhavam, em Quixadá

Redação 22 de Outubro de 2025
Cris Pereira é um dos humoristas mais conhecidos da região Sul do país

Zoeira

Humorista Cris Pereira é condenado a mais de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável

Decisão em 2º grau ainda cabe recurso

Redação 26 de Setembro de 2025
Imagem de um policial civil do Ceará, para matéria sobre captura de suspeito de estuprar sobrinha e enteada

Segurança

Suspeito de estuprar sobrinha e enteada no Interior do CE é capturado na Bahia

Crime teria ocorrido na cidade de Missão Velha entre os anos 2022 e 2025

Redação 24 de Setembro de 2025
Três agentes da Polícia Civil do Ceará, vistos de costas, usando coletes com a inscrição Polícia Civil. Um agente segura um fuzil. A cena ocorre em área externa, com carros ao fundo.

Segurança

Pais são presos suspeitos de estuprar a filha em Boa Viagem, no Interior do Ceará

Homem e mulher foram detidos preventivamente no município da região do Sertão de Canindé do Estado

Carol Melo 22 de Setembro de 2025
Homem em tribunal sendo escoltado por policiais, com uma pasta na mão, algemado, durante uma sessão judicial.

Mundo

Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Por falta de evidências sólidas, autoridades não podem apresentar acusações contra Christian Brueckner

Redação 17 de Setembro de 2025
Imagem de viaturas da Polícia Civil do Ceará para matéria sobre pai e tio suspeito de estupro contra crianças no Crato

Segurança

Pai e tio são presos suspeitos de estuprar irmãos de 13 e 14 anos, no Crato

O estupro foi denunciado após a vítima do gênero feminino ter uma crise de ansiedade na escola, que acionou o Conselho Tutelar

Bergson Araujo Costa 08 de Setembro de 2025
Thiago Brennand

País

Thiago Brennand é condenado a mais 8 anos de prisão em regime fechado por estupro

Em setembro do ano passado, Brennand respondia a pelo menos nove processos criminais

Redação e Agência Brasil 01 de Setembro de 2025
Yuri Ramirez já havia sido preso no passado por apresentar documentação falsa

É Hit

Cantor sertanejo Yuri Ramirez é morto por homens que fingiam ser policiais

Artista possuía passagens por tráfico de drogas e estupro

Redação 31 de Agosto de 2025
