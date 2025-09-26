Humorista Cris Pereira é condenado a mais de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável

O humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido como Cris Pereira, foi condenado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado nessa quinta-feira (25) pelo crime de estupro de vulnerável. O caso ocorreu em 2021, quando a vítima tinha 3 anos de idade.

A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), em julgamento de 2º grau, o que ainda permite recursos.

Procurado pelo g1, o TJRS confirmou o julgamento, mas ressaltou que, por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, não pode divulgar detalhes da decisão. Segundo os advogados da família da vítima, a condenação representa “um caso emblemático de violência sexual”, destacando que o julgamento foi unânime entre os desembargadores.

Defesa de humorista irá recorrer

A defesa de Cris Pereira contesta a condenação. Em nota, os advogados afirmaram que o humorista foi absolvido em primeira instância, que todos os laudos periciais oficiais descartaram a ocorrência do crime e que até o delegado responsável pelo caso foi testemunha de defesa. A equipe jurídica ainda classificou a decisão como contrária às provas apresentadas e anunciou que vai recorrer às instâncias superiores.

Com 30 anos de carreira, Cris Pereira é um dos humoristas mais conhecidos do Sul do país. Natural de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ele já atuou como ator, diretor, roteirista, radialista e comediante no programa "A Praça é Nossa", do SBT. Nas redes sociais, soma cerca de 4,5 milhões de seguidores e é famoso por personagens como Jorge da Borracharia e Gaudêncio, que ganharam espaço em programas de humor e nos palcos de stand-up.