Luan Alencar é agredido pelo namorado em Paris, diz mãe do influenciador

A mãe do influenciador Luan Alencar, Helida Alencar, usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para relatar que o filho foi agredido pelo namorado, Caio Cerqueira, durante uma festa em Paris, na França.

Segundo ela, a briga teria sido motivada por ciúmes, após Caio flagrar Luan beijando outro rapaz na balada. Helida também mostrou imagens de como o filho ficou após a agressão. Em perfis de Caio nas redes sociais, havia registros de ambos curtindo a balada antes do episódio.

Veja imagens da agressão

Legenda: Segundo ela, a briga teria sido motivada por ciúmes, após Caio flagrar Luan beijando outro rapaz na balada. Foto: Reprodução / Redes sociais.

“Luan estava numa festa e encontrou Caio aos beijos com outro rapaz. Não sei quem é esse rapaz, não me interessa, mesmo que eu soubesse não iria citar nomes. Se ele não queria mais estar com o Luan, que simplesmente falasse que não dava mais”, disse Helida em uma live.

Agressão e desmaio

Ainda de acordo com o relato, o influenciador foi espancado com socos, chutes e empurrões, chegando a desmaiar.

“Eles agrediram o Luan, deram muitos socos, um chute, empurraram, bateram muito na cabeça dele. Ele desmaiou. Se tivesse batido em algum lugar… eu sei que foi Deus que livrou meu filho”, afirmou emocionada.

Do Brasil, a mãe disse estar desesperada por não poder prestar assistência imediata ao filho: “Vocês têm noção do que é uma mãe ver isso acontecendo, eu aqui no Brasil e ele lá, sem poder fazer nada? Simplesmente ver tudo isso acontecer…”.

Luan Alencar e Caio Cerqueira ganharam notoriedade em 2023 ao participarem do Rancho do Maia, reality digital promovido pelo influenciador Carlinhos Maia.