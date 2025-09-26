Quem saiu em 'A Fazenda'? Gabily é a primeira eliminada

A cantora Gabily foi a primeira participante eliminada de "A Fazenda 17" e deixou o reality show nessa quinta-feira (25), ao receber somente 26,95% dos votos. Fabiano Moraes e Carol Lekker também estavam na roça e se salvaram.

O resultado diverge do apontado pela parcial da enquete do Diário do Nordeste, que apontava o pai de Viih Tube como o menos votado da berlinda.

Veja também Zoeira Gabriela Loran diz que personagem trans em 'Três Graças' foge de estereótipos

Como foi a primeira Roça?

Carol foi parar na Roça após indicação da então fazendeira Rayane, enquanto Fabiano foi o mais votado da casa e Gabily sobrou no resta um. Dudu Camargo se salvou da eliminação após vencer a Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira (24).