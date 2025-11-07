Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lutador de MMA condenado por estupro é preso novamente em Fortaleza

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde desta sexta-feira (7).

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Ceará
Colagem mostrando o rosto de Edilson em uma foto pós luta. Na outra, uma agente rede ele já preso.
Legenda: Condenado em janeiro deste ano, Edilson havia conseguido o direito de recorrer em liberdade em junho.
Foto: Reprodução / Divulgação.

A Polícia Civil do Ceará cumpriu, nesta sexta-feira (7), um mandado de prisão preventiva contra Edilson Florêncio da Conceição, de 48 anos, conhecido como Edilson Moicano — lutador de MMA e motorista de aplicativo condenado por estupro de vulnerável contra a empresária Renata Coan.

O crime ocorreu em 19 de janeiro de 2025, após a vítima sair de uma festa no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Durante o trajeto, Edilson desviou o caminho para uma área de matagal, imobilizou a jovem com um golpe “mata-leão”, a deixou inconsciente e cometeu o estupro.

A ação foi flagrada por uma equipe da Polícia Militar, que percebeu a movimentação e conseguiu deter o agressor, que resistiu à prisão.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará tem 37 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja onde

teaser image
Ceará

Sarampo, HPV e catapora: taxas de vacinação abaixo da meta acendem alerta no CE

Condenado em janeiro deste ano, Edilson havia conseguido o direito de recorrer em liberdade em junho, decisão que causou grande repercussão após a vítima denunciar nas redes sociais que o agressor, mesmo condenado, havia sido solto.

Com a decisão de segunda instância, a pena foi aumentada para 11 anos e 8 meses de reclusão, e a Justiça determinou o retorno imediato de Edilson ao sistema prisional.

Os agentes da Polícia Civil cumpriram a nova ordem judicial na tarde desta sexta-feira. O condenado deve recorrer da decisão já preso.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Colagem mostrando o rosto de Edilson em uma foto pós luta. Na outra, uma agente rede ele já preso.
Ceará

Lutador de MMA condenado por estupro é preso novamente em Fortaleza

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde desta sexta-feira (7).

Lucas Monteiro
Há 25 minutos
Evento de celebração do Memorial Edson Queiroz com bolo e inauguração de gazebo.
Ceará

Memorial Edson Queiroz celebra quatro anos de fundação com celebração em Cascavel

Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, definiu o espaço como "centro de vida para a cidade".

Redação
Há 1 hora
Vacinação contra raiva em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza terá ação de vacinação antirrábica neste sábado (8); veja locais

Serão 120 pontos de vacinação no segundo "Dia D" da campanha de imunização contra raiva para cães e gatos.

Redação
07 de Novembro de 2025
Um canal revestido de concreto com água corrente atravessa uma paisagem rural sob um céu parcialmente nublado.
Ceará

Cidade cearense atinge maior temperatura do ano e terceira maior da história

Fenômeno do calor intenso está associado às condições atmosféricas típicas do fim do período seco

Clarice Nascimento
07 de Novembro de 2025
Papel Noel recebe carta de criança.
Ceará

Chegada do Papai Noel: veja programação nos shoppings

Centros comerciais de Fortaleza e da Região Metropolitana preparam programações especiais para receber o "bom velhinho".

Redação
07 de Novembro de 2025
Foto de paisagem seca no sertão do Ceará numa manhã com céu de poucas nuvens. Em primeiro plano, há vários cactos num solo de barro vermelho e árido. Um homem de camisa social e bermuda caminha pelo campo, que tem uma cerca de arame e outras árvores.
Ceará

Ceará tem 37 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja onde

Municípios precisam atuar em resposta à redução de chuvas.

Nicolas Paulino
07 de Novembro de 2025
Close-up de um bebê chorando enquanto um profissional de saúde administra uma vacina em seu braço direito com uma seringa.
Ceará

Sarampo, HPV e catapora: taxas de vacinação abaixo da meta acendem alerta no CE

Sem imunidade de rebanho, essas e outras doenças podem ser reintroduzidas.

Clarice Nascimento
07 de Novembro de 2025
Candidato ao Enem carrega barrinhas proteicas e documentos em sacola plástica transparente.
Ceará

Snacks e hidratação para o Enem: o que levar para manter a energia e o foco durante a prova

Estar bem alimentado e hidratado é o que pode garantir que você esteja preparado para encarar a maratona do exame.

Luana Severo
07 de Novembro de 2025
Duas cenas lado a lado: À esquerda, pessoas embarcando em um ônibus moderno, de cor azul e branca, em uma parada de ônibus em Fortaleza, com a placa de destino Messejana / Frei Cirilo / Expresso / Centro visível. À direita, pessoas embarcando ou desembarcando de um veículo verde de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) ou Metrô, que está parado na plataforma. A imagem ilustra o transporte público (ônibus e trilhos) em contexto urbano.
Ceará

Enem 2025: candidatos do Ceará terão acesso gratuito a ônibus, metrô e VLTs

Gratuidade válida para Fortaleza e para o Estado foram anunciadas pela Prefeitura e pelo Governo. Primeiras provas serão aplicadas neste domingo (9).

Redação
07 de Novembro de 2025
Ceará

Em processo de expansão, Dahab Shoes inaugura espaço no Shopping Iguatemi Bosque

Loja de calçados realizará ação especial no próximo domingo, dia 9, para celebrar a inauguração

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Ceará

Best Senior lança campanha de Black Friday com até 80% de desconto em planos de saúde

Descontos valem para contratos Pessoa Física e Jurídica, com cobertura nacional pela rede Abramge

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Ceará

Black Friday do Galpão dos Colchões movimenta varejo cearense neste fim de semana

Empresa traz promoções e ofertas com preços de distribuidor abertos ao público durante novembro

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Equipe criadora do projeto finalista do Solve for Tomorrow. São dois meninos, uma menina e um adulto, professor dos jovens.
Ceará

Alunos do CE criam filtro para tratar água e chegam à final de programa nacional

Projeto criado em escola de Pedra Branca é uma solução sustentável e de baixa manutenção.

Redação
06 de Novembro de 2025
Foto de Diego e Dilma, mãe e filho que estudam juntos na mesma sala do EJA e viralizaram ao compartilhar a história nas redes sociais
Ceará

Após superar doença grave, jovem estuda com a mãe na mesma turma: 'me ensinou a andar duas vezes'

Diego e Dilma compartilham a sala de aula em Tabuleiro do Norte e têm o mesmo objetivo de entrar na faculdade

Maria Clarice Sousa*
06 de Novembro de 2025
Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo
Ceará

Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo

Natural de Juazeiro do Norte, a médica passou por uma jornada de mais de 10 anos para alcançar o feito.

Geovana Almeida*
06 de Novembro de 2025
Foto de silhueta de casal sentado na parede de um espigão de Fortaleza em frente ao mar, ao pôr do sol. O homem, à esquerda, usa bermuda e está sem camisa. A mulher usa camiseta e óculos. Ao fundo, é possível ver detalhes de prédios da orla.
Ceará

Maioria das uniões entre casais no CE é consensual e dispensa cerimônias, diz IBGE

Opção apenas por casamentos religiosos fica em terceiro plano no Estado.

Nicolas Paulino
06 de Novembro de 2025
Foto de um casal heterossexual caminhando de mãos dadas em um espigão na Beira-Mar, sob um céu azul e ensolarado. O mar rodeia a passarela branca com bancos ao centro. Algumas pessoas aparecem ao fundo, aproveitando o dia à beira do oceano Atlântico.
Ceará

Cresce número de casais sem filhos no Ceará, aponta IBGE

Percentual de famílias nesse perfil aumentou de 14% para 20% entre dois Censos.

Nicolas Paulino
06 de Novembro de 2025
Mãos de menina escrevendo em caderno.
Ceará

Checklist de última hora: o que revisar na véspera do 1º dia do Enem 2025

Veja temas que costumam ser cobrados no Enem para rever antes das provas.

Redação
06 de Novembro de 2025
Montagem de três fotos mostra teto que desabou em UTI Neonatal da Meac. Na foto do meio, é possível ver um gato caminhando pelo local.
Ceará

Teto desaba em UTI neonatal da maternidade-escola em Fortaleza

Unidade ainda investiga as causas do acidente.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de veículos ilustra matéria sobre leilão da AMC.
Ceará

Leilão de carros, motos e sucatas é realizado pela AMC nesta sexta-feira (7)

Estão disponíveis 509 itens, com lances a partir de R$ 50,00.

Redação
05 de Novembro de 2025