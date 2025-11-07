Lutador de MMA condenado por estupro é preso novamente em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará cumpriu, nesta sexta-feira (7), um mandado de prisão preventiva contra Edilson Florêncio da Conceição, de 48 anos, conhecido como Edilson Moicano — lutador de MMA e motorista de aplicativo condenado por estupro de vulnerável contra a empresária Renata Coan.

O crime ocorreu em 19 de janeiro de 2025, após a vítima sair de uma festa no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Durante o trajeto, Edilson desviou o caminho para uma área de matagal, imobilizou a jovem com um golpe “mata-leão”, a deixou inconsciente e cometeu o estupro.

A ação foi flagrada por uma equipe da Polícia Militar, que percebeu a movimentação e conseguiu deter o agressor, que resistiu à prisão.

Condenado em janeiro deste ano, Edilson havia conseguido o direito de recorrer em liberdade em junho, decisão que causou grande repercussão após a vítima denunciar nas redes sociais que o agressor, mesmo condenado, havia sido solto.

Com a decisão de segunda instância, a pena foi aumentada para 11 anos e 8 meses de reclusão, e a Justiça determinou o retorno imediato de Edilson ao sistema prisional.

Os agentes da Polícia Civil cumpriram a nova ordem judicial na tarde desta sexta-feira. O condenado deve recorrer da decisão já preso.