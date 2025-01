Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira em Fortaleza

Um motorista de aplicativo de 48 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na madrugada do último domingo (19), suspeito de estupro contra uma passageira.

A vítima, uma mulher de 27 anos, havia solicitado o carro para voltar para casa, quando foi levada para um matagal no bairro Edson Queiroz e atacada. O homem imobilizou a vítima com um "mata-leão", deixando-a inconsciente.

Segundo nota da PMCE, o carro do suspeito foi encontrado estacionado em um matagal durante um patrulhamento preventivo. Após a viatura de aproximar, os policiais se depararam com a vítima gritando e tentando se desvencilhar do agressor. A mulher contou que o suspeito a ameaçou de morte e não o fez devido à chegada da equipe policial.

Suspeito tentou fugir

O suspeito resistiu à abordagem e fugiu pelo matagal, mas acabou preso. Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro.

A vítima foi encaminhada para a realização de exames periciais na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que confirmaram as agressões relatadas.

