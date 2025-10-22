Capitão Hunter ensinou menor a apagar mensagens, aponta investigação

O youtuber João Paulo Manoel, de 45 anos, mais conhecido como Capitão Hunter, preso na manhã desta quarta-feira (22), em São Paulo, ensinou a menor com quem trocava mensagens a apagar conversas entre eles.

"Tipo é só ir nos 3 pontinhos lá em cima procurar limpar conversa. Aí vc limpa, tira print e me manda", disse ele. Segundo a investigação, o celular usado nas trocas de mensagens pertence à mulher de João Paulo.

Nas conversas, o influenciador admite que a garota era menor de idade, com 11 anos na época. "Isso não muda nada", afirmou na mensagem obtida pela polícia. Ele deve responder pelos crimes de exploração sexual de crianças e estupro de vulnerável.

Legenda: Família da criança que denunciou as ações do youtuber diz que a filha conheceu ele em um evento sobre o universo Pokémon em um shopping da zona Norte do Rio. Foto: Reprodução.

De acordo com a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), responsável pelo caso, Capitão Hunter mostrou as partes íntimas diversas vezes ao longo das trocas de mensagens, e pediu à garota que também mostrasse partes do seu corpo mais de uma vez.

"Não confio em ninguém e tenho medo de ser exposto, porque alguém pode me prejudicar", afirmou o influenciador. Para persuadir a menina, o youtuber disse que “amigos fazem isso”.

Além da menina, hoje com 13 anos, João Paulo também teria trocado mensagens com um outro menino, de 11 anos.

"A menina [vítima] contou que ele chegou a enviar uma foto de um outro menino, amigo dela, em situação íntima pra 'provar' pra ela que outras pessoas também estavam mandando", disse Maria Luiza, delegada responsável pela prisão do influenciador.

A polícia afirma ter encontrado na residência de João Paulo seis celulares, três pendrives e uma CPU de computador, que serão periciados. Foi solicitada a quebra de sigilo de dados dos equipamentos.

Vítima conheceu Capitão Hunter em evento sobre Pokémon

A família da criança que denunciou as ações do youtuber diz que a filha conheceu ele em um evento sobre o universo Pokémon em um shopping da zona Norte do Rio.

Ele teria prometido apoiar a garota em participações nas competições voltadas para a franquia.

De acordo com o depoimento da vítima, após o encontro, eles passaram a se comunicar pela internet, sendo a única vez que teriam se visto pessoalmente.

Nesse período, o homem passou a solicitar imagens íntimas e enviou fotos inapropriadas dele próprio, com o influenciador prometia itens do anime em troca de fotos.