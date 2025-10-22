Influenciadora baiana é alvo de operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A influenciadora baiana Melissa Said, que acumula mais de 320 mil seguidores no Instagram, virou alvo da Operação Erva Afetiva, deflagrada nesta quarta-feira (22) pela Polícia Civil da Bahia para desarticular um grupo envolvido em lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas.

Segundo informações da TV Bahia, que apurou a investigação sobre Melissa Said, a influenciadora está com mandado de prisão em aberto, enquanto outras três pessoas foram presas logo após o início da operação.

Em nota, o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apontou que Melissa é investigada por apologia ao uso de drogas, além de suposta participação na "comercialização, armazenamento e distribuição de maconha na capital baiana".

Veja também Zoeira Mateus Solano nega tapa em celular no teatro durante peça: 'Fui um ninja' Zoeira Tata Estaniecki se pronuncia sobre término com Cocielo: 'A vida tem que continuar'

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades baianas de Salvador e Lauro de Freitas, além das cidades paulistas de São Paulo e Araçatuba.

Quem é Melissa Said?

Em publicações nas redes sociais, Melissa Said se declara como "ervoafetiva", classificada como embaixadora do grupo "Bem Bolado Brasil", marca que diz no próprio site "celebrar e fortalecer a cultura e lifestyle canábico, com irreverência, criatividade e consciência".

Um dos vídeos recentes de Melissa cita a utilização da maconha em outros países da América do Sul. "Muitos dos nossos hermanos já estão virando referência na legalização da verdinha, mostrando que a mudança é possível, sim, e pode beneficiar vários setores", escreveu ela.

Além de citar o consumo de drogas, os vídeos da influenciadora mostram ela fumando maconha abertamente. Enquanto isso, nos comentários, seguidores se dividem entre apoio e crítica ao conteúdo.