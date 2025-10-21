Mateus Solano nega tapa em celular no teatro durante peça: 'Fui um ninja'

O ator Mateus Solano, acusado de dar um tapa no celular de um espectador que filmava a peça 'O Figurante', no Rio Grande do Sul, se pronunciou sobre o assunto nesta terça (21), e negou o ocorrido. O caso aconteceu no último dia 14 de outubro, na cidade de Santa Rosa.

Inicialmente, a primeira filmagem captou o momento em que o ator, irritado por conta da gravação desautorizada, teria dado um tapa no aparelho do espectador da peça. Entretanto, no novo relato ele aponta que o caso aconteceu de forma diferente.

Veja o vídeo:

"Eu tenho provas de que eu fui um ninja. Consegui não parar o espetáculo, tirar o celular que estava me atrapalhando e causar essa polêmica", disse ele em parte do pronunciamento, divulgado em vídeo nas redes sociais.

No início, Mateus começou em tom irônico. "Atenção, pronunciamento mais do que especial. Finalmente, eu venho a público para esclarecer a polêmica da semana passada. Afinal de contas, o Brasil e o mundo pararam para comentar sobre o tapa mais famoso desde o 'tapa da pantera'. Sim, o tapa deste que vos fala", apontou.

Segundo ele, a polêmica teria ajudado a falar sobre a questão "da falta de educação do público", além dos limites da plateia e de quem está no palco.

Veja também Zoeira Buzeira é transferido para centro de detenção estadual em SP Zoeira Luis Melo revela frustração com personagem em 'Vale Tudo'

"A única coisa que eu fiquei me coçando para falar, mas eu resolvi deixar a poeira baixar, é que eu não dei tapa nenhum, nem no celular e muito menos em qualquer pessoa. O que eu fiz foi agir como um trombadinha e, rapidamente, eu peguei o celular, furtei o celular e joguei debaixo da poltrona", contou ele.

Mateus explicou que conseguiu visualizar o momento polêmico por meio de uma filmagem interna, feita exclusivamente em determinados dias para mostrar o espetáculo ao diretor responsável. Por coincidência, no dia do "tapa" a peça estava sendo gravada.

Veja também Zoeira Casal de ex-seminaristas abre conta em plataforma de conteúdo adulto: ‘Descobrir os mistérios’ Zoeira 'Três Graças', novela de Aguinaldo Silva, estreia nesta segunda (20); veja elenco e entenda trama

"E não é que foi justamente no dia do 'tapa' que a gente estava filmando, portanto, eu tenho provas de que eu fui um ninja. Consegui não parar o espetáculo, tirar o celular que estava me atrapalhando e causar essa polêmica", relatou.

Mateus finalizou o vídeo declarando que "o teatro não é captável, é um momento único" e que a luz do celular atrapalha os atores.

Relembre o caso

Durante apresentação da peça 'O Figurante', uma mulher teria relatado um tapa de Mateus Solano por ter filmado a apresentação. Ela afirmou que o celular com o qual estava filmando permaneceu no chão por cerca de 15 minutos. Em entrevista ao programa, afirmou ter se sentido “agredida” e que ficou com a mão “machucada” após o tapa.

A assessoria de Mateus Solano divulgou um comunicado explicando que o público é sempre orientado a desligar os celulares antes do início das apresentações.

“A plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos, que atrapalham, e muito, quem está no palco e quem está à volta. Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar qualquer dano que tenha causado ao aparelho”, disse a nota.