Luis Melo revela frustração com personagem em 'Vale Tudo'

O ator Luís Melo, revelou ter se frustrado com o papel na novela "Vale Tudo". Intérprete de Bartolomeu, o ator declarou, durante participação no podcast "Ser Artista", que o papel "não foi desenvolvido" como esperava e teve pouca relevância na narrativa.

Na novela original, de 1988, Bartolomeu era pai e confidente de Ivan (Antônio Fagundes), protagonizando momentos importantes ao lado do filho, agora interpretado pelo ator Renato Góes.

Apesar de ser um personagem secundário em ambas as edições da novela, no remake de Manuela Dias ele teve ainda menos espaço, apenas transitando de forma discreta entre os núcleos, como o de Raquel (Taís Araujo) e o da Paladar.

Durante a entrevista, o apresentador questionou o artista: "Esperava mais de 'Vale Tudo' para você?", Luis respondeu rapidamente "Eu esperava". Apesar da insatisfação, ele demonstrou compreender as limitações do roteiro, afirmando que não caberia à equipe alterar o enredo apenas para beneficiar seu papel.

“Eu não cheguei a sofrer muito com isso, até por essa coisa da compreensão. A única coisa que senti foi pensar: ‘Meu Deus, eu poderia estar fazendo tanta coisa’. Mas eu também não sei fazer nada pela metade, e não é porque não foi desenvolvido ou não foi aproveitado que eu não vou [me dedicar]”.

Luis Melo estava longe das novelas desde 2017, quando interpretou o advogado Gustavo em "O Outro Lado do Paraíso". O ator contou que optou por retornar às telas para se dedicar integralmente à novela.

“Eu não pensei em outra coisa. Não mexi em peça, projetos, nada. Não fiz nada enquanto não terminasse. Mas você fica com uma vontade de fazer mais”, desabafou.