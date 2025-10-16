Reta final de 'Vale Tudo" tropeça em falta de tramas e mistério sobre morte de Odete Roitmann

Quem acompanha "Vale Tudo" já deve ter escutado o nome de Odete Roitman ao menos umas cem vezes a cada capítulo na última semana. "Eu não matei Odete Roitman", "Quem matou Odete Roitman?" e mais algumas frases — com nome e sobrenome completos da vilã — não saem da boca dos personagens, mas por qual motivo nem esse drama parece ter peso narrativo suficiente para encerrar a novela?

Os últimos minutos do remake da trama original de 1988 vão ao ar na sexta-feira (17), com a promessa de encerrar o grande mistério. A semana toda de exibição, entretanto, trouxe uma série de inconsistências de roteiro, enfraquecimento de personagens e até diálogos muito além de entediantes. Seria até repetitivo questionar por onde anda Raquel nesse meio, por exemplo.

A verdade é que reduzir a lista de suspeitas pela morte de Odete não foi uma boa escolha. Assim como também não foi uma boa saída reduzir a protagonista a quase pó, deixando-a completamente sem função na história.

Se a intenção era criar uma busca dos espectadores por pistas do crime ou até engrandecer a trama final, a estratégia foi falha e os indícios são variados. O mais básico deles consiste na inexistência de tensão em um dos momentos mais cruciais do folhetim, já que o espectador sequer acredita na capacidade desse roteiro de surpreender. Além disso, o que esperar de uma mocinha que não tem tempo de tela?

Falta emoção em "Vale Tudo". Falta ousadia, detalhamento, tramas mais complexas, atenção ao cerne de cada personagem. Esse aqui, inclusive, poderia ser mais um texto criticando a obra, mas é, antes de tudo, uma declaração de decepção diante algo que poderia ter sido diferente. Não há mais nem o que se esperar de positivo, diga-se de passagem.

Toda essa falta fica evidente agora, nos minutos finais de novela. Como acreditar nos suspeitos quando a maioria deles não demonstrou o ímpeto de se livrar da figura de Odete em nenhum outro momento? Como crer no cenário em que o assassino entraria em um hotel cheio de câmeras e não deixaria nenhum rastro? Os detalhes que se perdem em meio ao texto também prejudicam na hora da imaginação.

O remake de "Vale Tudo" poderia ser muito mais, mas não foi.

Pode ter sido um triunfo estrondoso de publicidade, sem dúvidas, pode ter virado assunto nas redes sociais e até ter crescido em números de audiência nessa reta final. Mas não ficará, acredito, marcado como uma adaptação completa, bem amarrada e com atualizações precisas de um texto que já era primoroso.

Uma pena, é fato, tivemos vislumbres de um sucesso indiscutível. Descobriremos quem matou Odete Roitman mais uma vez, será divertido acompanhar e tudo deve repercutir bastante, afinal de contas, é final de novela das 21h. Entretanto, será dificílimo alçar esse folhetim a uma categoria de marco da produção de telenovelas brasileira.