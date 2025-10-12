Nome de Odete Roitman é usado em caso fictício na Justiça do MS; entenda

O nome da personagem Odete Roitman, conhecida como uma das maiores vilãs das telenovelas brasileiras, virou réu em um processo fictício de teste na Justiça do Mato Grosso do Sul ainda em 2019. O caso, inventado, foi revisitado na última semana pelo portal Metrópoles, em meio à exibição do remake da trama.

No caso fictício, Odete foi presa em flagrante por tentativa de homicídio, além de condenada a cinco anos e três meses de prisão em regime semiaberto.

O documento aponta que Odete seria uma empresária de 74 anos, residente na periferia da cidade de Miranda, com 25 mil habitantes. A casa, entretanto, é de um número inexistente.

Veja também Zoeira Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de 'Vale Tudo', no RJ Zoeira Virginia mostra buquê de flores com recado misterioso, e Vini Jr. posta música

A decisão em questão foi assinada pelo juiz "Usuário Provisório para Teste de Perfil" em 8 de novembro de 2019. O nome, inclusive, reforça a informação de que o caso é fictício.

Odete Roitman foi obrigada a pagar uma multa, retornar todos os dias à delegacia para passar a noite e proibida dos seguintes atos: portar arma de fogo, frequentar bares e locais movimentados, ingerir bebidas alcoólicas e deixar a comarca.

Até o momento, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) não se pronunciou sobre qual seria o objetivo do teste e a ideia sobre o uso do nome da personagem.

Relevância na TV

Vale lembrar que o nome de Odete Roitman, criado para a novela Vale Tudo de 1988, é considerado um dos mais emblemáticos da dramaturgia na TV brasileira.

A personagem foi inventada pelo autor Gilberto Braga e chocou, na época, pelas frases preconceituosas sobre o Brasil, ganhando antipatia do público que torceu pelo assassinato dela na trama original.

Agora, no remake de 2025, a personagem também parece ter sido morta. A novela estipulou quatro suspeitos que são investigados pelo crime, mas a verdade só deve ser revelada durante a exibição do último capítulo, que será exibido na próxima sexta-feira (17).