Virginia mostra buquê de flores com recado misterioso, e Vini Jr. posta música

Affair entre influenciadora e jogador ganha um novo capítulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Virginia posa com a blusa do Real Madrid durante um jogo do time.
Legenda: Esse é mais um capítulo do affair entre os dois, que vem dias depois do pedido de desculpas público feito pelo jogador.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou, nesta sexta-feira (10), uma publicação em que mostra um buquê de flores, acompanhado de um cartão.

Com um emoji de coração, Virginia escondeu o teor da mensagem, mas os fãs começaram a suspeitar que foi o jogador Vini Jr. quem enviou os itens para a influenciadora.

Os seguidores conseguiram enxergar as letras “Jr” no final do bilhete que acompanhava as flores — e foi daí que surgiu a suspeita.

Veja as publicações

Colagem com ambas as fotos. Uma de Vini Jr. mandando beijos para a câmera. Na outra, o buquê de flores postado por Virginia.
Legenda: O jogador, que participou do amistoso da Seleção Brasileira na manhã desta sexta.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Esse é mais um capítulo do affair entre os dois, que vem dias depois do pedido de desculpas público feito pelo jogador, após ele ter sido flagrado com outras mulheres enquanto se relacionava com a apresentadora.

O jogador, que participou do amistoso da Seleção Brasileira na manhã desta sexta, publicou, um tempo depois, uma imagem comemorando um dos gols da partida, acompanhada da música “Eu Vou na Sua Casa”, do cantor Felipe Amorim.

A letra da música foi interpretada como uma indireta, dando a entender uma possível reconciliação entre os dois.

“Eu vou na sua casa, bato na sua porta / Abre o portão que é o Amorim que tá aqui fora / Olha na minha cara que eu te trouxe rosas / Todas perfumadas e você é a mais cheirosa”, diz o trecho da canção.

Pedido de desculpas

Vini Jr surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre o affair com Virgínia Fonseca após o término polêmico do romance. Em uma mensagem, ele pediu desculpas públicas à influenciadora, reconhecendo seus erros e destacando a admiração pela mulher e mãe que ela é. 

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer", começou ele, admitindo que agiu de forma errada e decepcionou Virgínia. Vini Jr elogiou a conexão sincera que compartilharam, destacando que ela esteve presente várias vezes em Madrid para vê-lo. 

Ele finalizou a mensagem pedindo desculpas com o coração aberto e comprometendo-se a construir relações baseadas em respeito, confiança e transparência, sem mentiras ou máscaras.

