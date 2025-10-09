Bella Campos rebate críticas sobre simplicidade do lar

A atriz Bella Campos, de 27 anos, respondeu aos comentários de internautas sobre a “simplicidade” de seu apartamento no Rio de Janeiro. Após a repercussão de imagens do imóvel nas redes sociais, parte do público afirmou esperar algo “mais luxuoso” de uma estrela de televisão.

Bella é uma das protagonistas do remake da novela "Vale Tudo", da Globo, em que interpreta a personagem Maria de Fátima. Em um vídeo publicado no TikTok, ela reagiu com bom humor e orgulho aos comentários, relembrando sua trajetória na Cidade Maravilhosa.

“Quando eu estava terminando a minha primeira novela [Pantanal], que foi o meu primeiro trabalho aqui no Rio de Janeiro, ficava pensando: ‘Nossa, será que já vou conseguir um outro trabalho para poder continuar morando no Rio de Janeiro? Porque não tinha como pagar um aluguel aqui. Morava em um flat que a Globo me colocou durante Pantanal e fiquei morando em outro flat durante 'Vai na Fé também'”, contou a atriz, natural de Cuiabá (MT).

“Quando 'Vai na Fé' acabou, fiquei muito feliz porque tinha dinheiro para poder alugar o apartamento por conta própria. E, quando comecei 'Vale Tudo', tinha dinheiro para comprar um apartamento no Rio de Janeiro. Para mim, isso foi uma grande conquista”, completou.

Sobre as críticas à decoração do imóvel, Bella comentou:

Vi uns [vídeos de] reacts da minha casa e a galera falando que tem uma decoração simples, que, talvez, para uma atriz global fosse esperado uma coisa mais luxuosa… Mas, gente, para mim, ser dona do meu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro já é tão luxuoso… Isso até pouquíssimo tempo era uma realidade tão distante para mim que estou muito feliz mesmo. Estou vivendo, de verdade, um dos momentos mais felizes da minha vida Bella Campos Atriz

Veja também Zoeira Rafa Kalimann celebra gravidez e comenta mudanças Zoeira Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de 'Vale Tudo', no RJ

Características do apartamento da global

O apartamento, de 140 m², é o primeiro imóvel próprio da atriz, que se mudou para o local em dezembro. Segundo a revista Elle, Bella se encantou pela localização, pela planta espaçosa e pela iluminação natural: o espaço tem várias janelas que deixam o sol entrar o dia inteiro.

A decoração foi assinada por Daniel Virgínio, do perfil Cafofo do Dani, e reflete o estilo minimalista da atriz. Em vídeo publicado no YouTube, o designer contou que o desafio foi manter o ambiente funcional e aconchegante, sem perder a essência simples e elegante que Bella queria para o lar.