Bloco de Carnaval é criado para celebrar Odete Roitman, de 'Vale Tudo', no RJ

Se na Itália tudo acaba em pizza, no Brasil, tudo acaba em festa. Na reta final de "Vale Tudo", os cariocas decidiram criaram um bloco de carnaval em homenagem à Odete Roitman. A icônica vilã da novela da TV Globo é interpretada por Debora Bloch. O evento será realizado às 8h de sábado (11), na Avenida Chile, no Rio de Janeiro.

A concentração será em frente ao edifício Ventura Corporate, prédio que serve de cenário para empresa TCA, comandada pela família Roitman. Em seguida, haverá um cortejo pelas ruas do Centro. Nas redes sociais, os organizadores já pediram indicações de músicas que não podem faltar nessa celebração.

O evento é inspirado pela seguinte pergunta: "Meu bem, quem mandou matar Odete Roitman?". A atriz reagiu ao bloco, brincando com a situação: "Eu iria, se estivesse viva".

Morte de Odete Roitman

O assassinato de Odete Roitman fez muita gente ficar em frente à TV na noite da última segunda-feira (6). No entanto, o assassino ainda não foi revelado pela trama.

Legenda: Suspeitos da morte de Odete são chamados para depor: César (Cauã Reymond), Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira). Foto: Divulgação/TV Globo/ Manoella Mello.

Cinco suspeitos estão na mira na reta final da novela:

Marco Aurélio (Alexandre Nero);

(Alexandre Nero); Tia Celina (Malu Galli);

(Malu Galli); Maria de Fátima (Bella Campos);

(Bella Campos); Heleninha (Paola Oliveira);

(Paola Oliveira); César (Cauã Reymond).

No capítulo do último sábado (4), eles foram apontados como os possíveis assassinos da vilã, tramando, separadamente, a morte dela.

Quando o assassino será revelado?

O assassinato de Odete aconteceu no Copacabana Palace e marca a reta final da novela, que acaba em 17 de outubro.

A expectativa é que o autor do disparo que matou a vilã seja revelado no último capítulo da novela.

Segundo a TV Globo, foram gravados 10 finais diferentes para a novela, então nem os atores sabem quem matou Odete Roitman.