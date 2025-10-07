TV Globo decide 'descansar' a imagem de Débora Bloch após atriz viver Odete Roitman

A TV Globo decidiu dar um descanso à imagem de Débora Bloch após a repercussão de sua participação em Vale Tudo. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

A emissora avalia que a exposição da atriz, que interpretou a icônica vilã Odete Roitman, foi intensa e altamente positiva junto ao público.

A ideia é afastar Bloch de novas produções ao longo de 2026. Atualmente, a atriz não possui contrato fixo com o canal, mas nos últimos anos participou de “Mar do Sertão” (2022), “No Rancho Fundo” (2024) e “Dias Perfeitos” (2025).

Com a atuação amplamente elogiada em pesquisas internas encomendadas pela emissora, um contrato fixo chegou a ser oferecido em razão do sucesso da atriz na pele de Odete Roitman, na versão adaptada por Manuela Dias.

O uso do chamado “descanso de imagem” não é novidade na Globo. A medida também foi aplicada à atriz Alanis Guillen, que viveu Juma Marruá em Pantanal (2022) e só retornou às novelas em Mania de Você, exibida no ano passado.

Recordes de audiência

Impulsionada pelos acontecimentos recentes, "Vale Tudo" bateu recordes de audiência nas últimas semanas.

O capítulo exibido na noite de segunda-feira (6), que mostrou a morte de Odete Roitman, alcançou 30 pontos em São Paulo, 36 pontos no Rio de Janeiro e Salvador, e 34 pontos no Recife, segundo dados prévios de audiência.

Devido à grande expectativa em torno dos capítulos finais, a Globo montou um esquema especial de segurança contra vazamentos. A emissora chegou a ameaçar medidas judiciais caso funcionários fossem flagrados repassando informações.

Ao todo, cerca de dez finais diferentes foram gravados para preservar o desfecho da trama.