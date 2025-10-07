Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em 'Vale Tudo', suspeitos irão a velório de Odete Roitman

Cena do velório deve reacender suspeitas de que a vilã esteja viva

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Enterro de Odete será marcado pela presença de familiares e amigos íntimos
Legenda: Enterro de Odete será marcado pela presença de familiares e amigos íntimos
Foto: Fábio Rocha/Rede Globo

Se o remake de “Vale Tudo” seguir a teoria de que o assassino costuma comparecer ao velório da vítima, o público terá mais uma pista sobre quem realmente matou Odete Roitman (Debora Bloch). Quatro dos cinco principais suspeitos estarão no cortejo fúnebre da bilionária na novela das nove da Globo: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O enterro da vilã vai ao ar no capítulo desta quarta-feira (8). As cenas mostrarão os personagens reunidos ao redor do caixão fechado, detalhe que já despertou especulações de que Odete pode não ter morrido de fato.

Também estarão presentes: Afonso (Humberto Carrão), Leonardo (Guilherme Magon), Estéban (Caco Ciocler), Eugênio (Luis Salem), Freitas (Luis Lobianco), Leila (Carolina Dieckmann), Olavo (Ricardo Teodoro), Renato (João Vicente de Castro), Tiago (Pedro Waddington) e Fernanda (Ramille).

Durante a cerimônia, César terá uma crise de choro e precisará ser amparado, enquanto Heleninha se recusará a se aproximar do caixão, sendo consolada por Renato. As informações são do colunista Zean Bravo, do jornal Extra.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Vote na enquete

teaser image
Zoeira

Morte de Odete Roitman foi forjada? Público cria teorias

Responsáveis pelo caso, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) também estarão no cemitério, atentos aos comportamentos. Entre os suspeitos, apenas Maria de Fátima (Bella Campos) não comparecerá à despedida.

Suspeitos darão versões conflitantes

O capítulo de quinta-feira (9) mostrará os depoimentos dos principais investigados, revelando versões conflitantes sobre o que aconteceu no dia do crime.

Já na segunda (13), o público verá o principal suspeito sendo preso: Heleninha deve aparecer na cadeia na última semana da novela, segundo o Notícias da TV.

A identidade do verdadeiro assassino, porém, só será revelada no último capítulo, em 17 de outubro. O desfecho trará flashbacks para reconstituir a morte da empresária. Exibida originalmente em 1988, “Vale Tudo” é um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.

O remake, escrito por Manuela Dias, será substituído no dia 20 por “Três Graças”, nova trama de Aguinaldo Silva.

Joana está no elenco de Êta mundo melhor!
Zoeira

Joana Solnado relembra morte clínica aos 14 anos

Atriz contou que a mãe se tornou escritora e referência em espiritualidade após o susto

Redação
Há 48 minutos
Enterro de Odete será marcado pela presença de familiares e amigos íntimos
Zoeira

Em 'Vale Tudo', suspeitos irão a velório de Odete Roitman

Cena do velório deve reacender suspeitas de que a vilã esteja viva

Redação
Há 50 minutos
Cantora IZA e jogador Yuri Lima, em flagrante, em show.
Zoeira

Yuri Lima apaga fotos com Iza e publica foto da filha: 'Família'

Os rumores de término entre a cantora e o ex-jogador agitaram as redes sociais na noite de segunda-feira (6)

Redação
Há 1 hora
Odete foi baleada no episódio que foi ao ar na segunda-feira (6)
Zoeira

Morte de Odete Roitman foi forjada? Público cria teorias

Nas redes surgem histórias de que a vilã simulou o próprio fim

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra personagem Odete Roitman, da novela Vale Tudo, morta após levar um tiro.
Zoeira

Quem matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Vote na enquete

O Diário do Nordeste quer saber quem você acha que matou a vilã

Carol Melo
07 de Outubro de 2025
No remake, look usado na morte de Odete foi inspirado na roupa usada pela atriz em 1988
Zoeira

Comparação da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' revela diferenças

Versões de 1988 e 2025 mostram que o remake apostou em mais suspeitos na cena do crime

Redação
07 de Outubro de 2025
personagem odete roitman, de vale tudo, é morta.
Zoeira

Morte de Odete Roitman rende memes nas redes sociais; veja

Assassinato da vilã de Vale Tudo foi ao ar nessa segunda-feira (6)

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem de Odete Roitman (Debora Bloch) para enquete sobre morte da personagem em Vale Tudo.
Zoeira

Enquete de 'Vale Tudo' indica que Tia Celina deve matar Odete Roitman

A morte da vilã será exibida na noite desta segunda-feira (6)

Redação
06 de Outubro de 2025
Rafaela Fonseca é prima de Virginia
Zoeira

Prima de Virginia Fonseca curte post que alfineta affairs de Vini Jr

Rafaela Fonseca apoiou publicação que elogia a influenciadora e a diferencia de outras mulheres ligadas ao jogador do Real Madrid

Redação
06 de Outubro de 2025
Foto de Laís Dognini e do professor de filosofia Jackson Dognini, que se apaixonaram e se casaram após deixarem vida religiosa
Zoeira

Seminarista e ex-carmelita se apaixonam e se casam após deixarem vida religiosa

O casal que mora em Jaraguá do Sul seguiu a vida religiosa por anos, ela no convento, e ele no seminário, e hoje compartilham nas redes a história de como a fé também os uniu no matrimônio

Maria Clarice Sousa*
06 de Outubro de 2025
Cariúcha assumiu novo namoro após affair com filho de Gugu
Zoeira

Cariúcha assume namoro com ex-participante do 'Game dos 100'

Apresentadora posou com Alexis Couto na piscina e se declarou nas redes sociais

Redação
06 de Outubro de 2025
Colagem com duas imagens mostram, à esquerda, a personagem Odete Roitman e à, direita, o apresentador do The Voice, Tiago Leifert.
Zoeira

SBT usa morte de Odete Roitman para anunciar estreia do 'The Voice'

Público estranhou a menção à vilã da novela "Vale Tudo", produção da TV Globo, canal concorrente da emissora

Carol Melo
06 de Outubro de 2025
Homem e mulher tirando selfie em espelhos. À esquerda, ela, mulher branca, com cabelo loiro e roupa rosa. À direita, ele, homem preto, com cabelo dreadlock, óculos escuros e camiseta da seleção brasileira.
Zoeira

Vini Jr. e Virginia são flagrados deixando restaurante em Madrid

A influenciadora vem marcando presença ao lado do jogador desde o mês de julho

Redação
06 de Outubro de 2025
selfie do repórter Matheus Croce, que acabou levando um susto ao vivo com personagens de filmes de terror
Zoeira

Repórter se assusta com 'monstro' e passa mal ao vivo

Matheus Croce levou um susto de um personagem fantasiado de Pennywise durante reportagem sobre o Halloween e teve queda de pressão

Redação
06 de Outubro de 2025
Mulher branca de cabelo loiro curto, da terceira idade, com blusa branca e colar dourado. Ao fundo, uma rua com um carro preto diretamente atrás dela e um carro cinza em segundo plano, na luz do dia, com algumas árvores atrás.
Zoeira

Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete

Marco Aurélio, Maria de Fátima, Heleninha, Tia Celina e César são os suspeitos

Redação
06 de Outubro de 2025
Mulher da terceira idade, branca, loira de cabelo curto e liso, com expressão triste. Usa terno cinza visível até o ombro, em cenário com fundo de parede branca.
Zoeira

'Vale Tudo' terá cinco suspeitos de matar Odete Roitman

Autora Manuela Dias revelou que 10 finais diferentes foram gravados para o remake

Redação
06 de Outubro de 2025
Foto mostra Hungria ao lado da equipe do hospital onde estava internado
Zoeira

Hungria recebe alta após internação e agradece apoio: ‘Mais uma oportunidade de celebrar a vida’

Rapper estava internado por suspeita de intoxicação por metanol desde a última quinta-feira (2)

Redação
05 de Outubro de 2025
Foto de Manu Bahtidão e sua dupla na Dança dos Famosos dançando o ritmo funk.
Zoeira

Dança dos Famosos: saiba quem foi eliminado neste domingo (05/10)

A repescagem começou a ser definida no programa

Redação
05 de Outubro de 2025
Apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta
Zoeira

Sucesso em ‘Vale Tudo’, Belize Pombal participa do ‘Fantástico’ deste domingo (5)

Atriz será entrevistada por Maju Coutinho na série especial “Negritudes”; Lauana Prado também é destaque da noite

Redação
05 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Deborah Bloch vestida como Odete Roitman, e Beatriz Segall, também Odete.
Zoeira

Cena da morte de Odete Roitman terá homenagem à versão original com Beatriz Segall

Debora Bloch usará vestido parecido ao da trama original

Redação
05 de Outubro de 2025