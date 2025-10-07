Em 'Vale Tudo', suspeitos irão a velório de Odete Roitman

Se o remake de “Vale Tudo” seguir a teoria de que o assassino costuma comparecer ao velório da vítima, o público terá mais uma pista sobre quem realmente matou Odete Roitman (Debora Bloch). Quatro dos cinco principais suspeitos estarão no cortejo fúnebre da bilionária na novela das nove da Globo: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O enterro da vilã vai ao ar no capítulo desta quarta-feira (8). As cenas mostrarão os personagens reunidos ao redor do caixão fechado, detalhe que já despertou especulações de que Odete pode não ter morrido de fato.

Também estarão presentes: Afonso (Humberto Carrão), Leonardo (Guilherme Magon), Estéban (Caco Ciocler), Eugênio (Luis Salem), Freitas (Luis Lobianco), Leila (Carolina Dieckmann), Olavo (Ricardo Teodoro), Renato (João Vicente de Castro), Tiago (Pedro Waddington) e Fernanda (Ramille).

Durante a cerimônia, César terá uma crise de choro e precisará ser amparado, enquanto Heleninha se recusará a se aproximar do caixão, sendo consolada por Renato. As informações são do colunista Zean Bravo, do jornal Extra.

Responsáveis pelo caso, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) também estarão no cemitério, atentos aos comportamentos. Entre os suspeitos, apenas Maria de Fátima (Bella Campos) não comparecerá à despedida.

Suspeitos darão versões conflitantes

O capítulo de quinta-feira (9) mostrará os depoimentos dos principais investigados, revelando versões conflitantes sobre o que aconteceu no dia do crime.

Já na segunda (13), o público verá o principal suspeito sendo preso: Heleninha deve aparecer na cadeia na última semana da novela, segundo o Notícias da TV.

A identidade do verdadeiro assassino, porém, só será revelada no último capítulo, em 17 de outubro. O desfecho trará flashbacks para reconstituir a morte da empresária. Exibida originalmente em 1988, “Vale Tudo” é um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.

O remake, escrito por Manuela Dias, será substituído no dia 20 por “Três Graças”, nova trama de Aguinaldo Silva.