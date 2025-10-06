'Vale Tudo' terá cinco suspeitos de matar Odete Roitman

Desde o início da trama de "Vale Tudo", remake da novela de 1988, uma pergunta chave ressurgiu na boca do povo: quem vai matar Odete Roitman? O capítulo desta segunda-feira (6) trará a morte da vilã, mas as respostas por trás do assassinato ainda devem continuar em mistério.

Cinco suspeitos estão na mira na reta final da novela: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Tia Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Heleninha (Paola Oliveira) e César (Cauã Reymond). No capítulo do último sábado (4), eles foram apontados como os possíveis assassinos da vilã, tramando, separadamente, a morte dela.

Em entrevista ao Fantástico deste domingo (5), Manuela Dias, autora do remake, revelou que dez finais diferentes foram gravados:

A gente gravou, no fundo, 10 finais, né? Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, nem os atores têm certeza de quem matou Manuela Dias Autora de Vale Tudo (2025)

Prevista para encerrar dia 17 de outubro, Manuela afirma que apenas ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, sabem a resposta para a pergunta mais feita durante o enredo.

Assassino de Odete em 'Vale Tudo' (1988)

Na versão original, a revelação do responsável pela morte de Odete Roitman só foi ao ar no último capítulo. Leila, interpretada por Cássia Kiss, matou a vilã por engano, acreditando que estaria atirando em Fátima (Glória Pires), que tinha um caso com o marido dela, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

No remake, a personagem é vivida por Carolina Dieckmann, mas os responsáveis pela novela disseram desde o início que o assassino de Odete iria mudar.