'Vale Tudo' terá cinco suspeitos de matar Odete Roitman
Autora Manuela Dias revelou que 10 finais diferentes foram gravados para o remake
Desde o início da trama de "Vale Tudo", remake da novela de 1988, uma pergunta chave ressurgiu na boca do povo: quem vai matar Odete Roitman? O capítulo desta segunda-feira (6) trará a morte da vilã, mas as respostas por trás do assassinato ainda devem continuar em mistério.
Cinco suspeitos estão na mira na reta final da novela: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Tia Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Heleninha (Paola Oliveira) e César (Cauã Reymond). No capítulo do último sábado (4), eles foram apontados como os possíveis assassinos da vilã, tramando, separadamente, a morte dela.
Em entrevista ao Fantástico deste domingo (5), Manuela Dias, autora do remake, revelou que dez finais diferentes foram gravados:
A gente gravou, no fundo, 10 finais, né? Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, nem os atores têm certeza de quem matou
Prevista para encerrar dia 17 de outubro, Manuela afirma que apenas ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, sabem a resposta para a pergunta mais feita durante o enredo.
Assassino de Odete em 'Vale Tudo' (1988)
Na versão original, a revelação do responsável pela morte de Odete Roitman só foi ao ar no último capítulo. Leila, interpretada por Cássia Kiss, matou a vilã por engano, acreditando que estaria atirando em Fátima (Glória Pires), que tinha um caso com o marido dela, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).
No remake, a personagem é vivida por Carolina Dieckmann, mas os responsáveis pela novela disseram desde o início que o assassino de Odete iria mudar.