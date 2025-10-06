Diário do Nordeste
Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete

Marco Aurélio, Maria de Fátima, Heleninha, Tia Celina e César são os suspeitos

Escrito por
Redação
(Atualizado às 10:17)
Zoeira
Mulher branca de cabelo loiro curto, da terceira idade, com blusa branca e colar dourado. Ao fundo, uma rua com um carro preto diretamente atrás dela e um carro cinza em segundo plano, na luz do dia, com algumas árvores atrás.
Legenda: O assassinato de Odete (Débora Bloch) acontece no Copacabana Palace e marca a reta final da novela.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Nesta segunda-feira (6), vai ao ar o tão esperado assassinato de Odete Roitman, vilã de "Vale Tudo" (2025). Assim como na versão original, o momento está previsto para parar o Brasil com a famosa pergunta: quem matou Odete Roitman? 

Apesar do assassinato estar previsto para continuar em mistério até o último capítulo da novela, como na trama de 1988, o gancho final do último sábado (4) revelou cinco personagens com intenção de matar a vilã: César (Cauã Reymond), Heleninha (Paola Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e Tia Celina (Malu Galli).

O assassinato de Odete (Débora Bloch) acontecerá no Copacabana Palace e marca a reta final da novela, que está prevista para terminar dia 17 de outubro.

Na versão original, este momento seguiu com apostas e bolões realizados por espectadores de todo o País para tentar descobrir o culpado.

Vote em quem matará Odete Roitman

inter@

Os cinco suspeitos

César

Atual marido de Odete, César foi pintado como um dos suspeitos após, junto ao parceiro Olavo (Ricardo Teodoro), começar uma conversa com 10 maneiras de matar a vilã.

O personagem passou a temer pela própria vida após descobrir que Odete assassinou Ana Clara. Além disso, ele descobriu que pode herdar 50% da fortuna Almeida Roitman caso a vilã morra. Na chamada para o próximo capítulo, César e Olavo aparecem arquitetando a morte da Roitman.

Heleninha

Filha da vilã, Heleninha também está na lista de suspeitos. Depois de descobrir a verdade sobre a falsa morte do irmão, Leonardo (Guilherme Magon), a personagem desenvolveu novos motivos para não gostar da própria mãe, que já a menosprezava desde o início da trama.

Por anos, a vilã fez Heleninha acreditar que era a responsável pela morte do rapaz, quando Odete era a verdadeira culpada. Esse novo drama a colocou como uma das suspeitas para o assassinato.

Marco Aurélio

Vivido por Alexandre Nero, o personagem deveria ter sido o assassino na versão original de "Vale Tudo", mas isso foi descartado após um vazamento de informações. Agora, ele retorna como suspeito. O motivo principal é o fato de Odete ter tentado assassiná-lo durante o enredo.

Em conversa com sua parceira romântica, Leila (Carolina Dieckmann), Marco Aurélio chegou a debater sobre assassinar a vilã. "Quem você prefere que morra? Eu ou ela?", disse. Na chamada, ele foi mostrado tirando uma arma de uma maleta.

Maria de Fátima

"Quem mente rouba. E quem rouba mata". Essa é uma das citações mais populares do novo enredo de "Vale Tudo". Inicialmente dita por Raquel (Taís Araújo) para Maria de Fátima, ela foi revivida pela filha no último sábado (4).

Fátima apareceu na chamada do capítulo desta segunda-feira (6) com uma arma na bolsa, a caminho do Copacabana Palace. A personagem ficou conhecida por suas chantagens à vilã durante a trama e, no último capítulo, sofreu uma tentativa de assassinato a mando de Odete.

Tia Celina

Talvez a menos esperada entre os cinco suspeitos, Tia Celina apareceu na chamada do próximo capítulo abrindo uma caixa com uma arma. Logo em seguida, é mostrada uma conversa por telefone com a irmã, Odete, pedindo para vê-la pessoalmente.

Tia Celina foi taxada como uma mulher de classe e de paciência durante toda a trama, mas suas feições mudaram após descobrir o envolvimento da irmã no enredo de Leonardo. Ela chegou a entrar em uma briga física com Odete na última quinta-feira (2).

