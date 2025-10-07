Confira imagens do funeral de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
A empresária, interpretada por Debora Bloch, faleceu na noite de segunda-feira (6)
A personagem Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, foi assassinada na novela "Vale Tudo", na TV Globo, na segunda-feira (6). Diversos familiares e pessoas próximas a Odete compareceram ao enterro da matriarca. O cortejo fúnebre será veiculado no capítulo de quarta-feira (8).
Em evento com o caixão fechado, o filho da empresária, Afonso Roitman (Humberto Carrão), levará flores para a mãe. César (Cauã Reymond), visivelmente comovido, também prestará sua homenagem silenciosa ao jogar flores no túmulo.
Heleninha se recusará a se aproximar, enquanto Renato a consolará. Por sua vez, Celina (Malu Galli) observará os presentes, especialmente o viúvo, sem conseguir esconder sua desconfiança sobre o envolvimento dele na morte da irmã.
Atentos a cada movimento, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) tomarão nota sobre o comportamento de todos e comentarão sobre a ausência de Maria de Fátima (Bella Campos).
Confira imagens do funeral de Odete Roitman
Suspeitos darão versões conflitantes
O capítulo de quinta-feira (9) mostrará os depoimentos dos principais investigados, revelando versões conflitantes sobre o que aconteceu no dia do crime.
Já na segunda (13), o público verá o principal suspeito sendo preso: Heleninha deve aparecer na cadeia na última semana da novela, segundo o Notícias da TV.
A identidade do verdadeiro assassino, porém, só será revelada no último capítulo, em 17 de outubro. O desfecho trará flashbacks para reconstituir a morte da empresária. Exibida originalmente em 1988, “Vale Tudo” é um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.
O remake, escrito por Manuela Dias, será substituído no dia 20 por “Três Graças”, nova trama de Aguinaldo Silva.