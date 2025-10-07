Confira imagens do funeral de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

A personagem Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, foi assassinada na novela "Vale Tudo", na TV Globo, na segunda-feira (6). Diversos familiares e pessoas próximas a Odete compareceram ao enterro da matriarca. O cortejo fúnebre será veiculado no capítulo de quarta-feira (8).

Em evento com o caixão fechado, o filho da empresária, Afonso Roitman (Humberto Carrão), levará flores para a mãe. César (Cauã Reymond), visivelmente comovido, também prestará sua homenagem silenciosa ao jogar flores no túmulo.

Heleninha se recusará a se aproximar, enquanto Renato a consolará. Por sua vez, Celina (Malu Galli) observará os presentes, especialmente o viúvo, sem conseguir esconder sua desconfiança sobre o envolvimento dele na morte da irmã.

Atentos a cada movimento, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) tomarão nota sobre o comportamento de todos e comentarão sobre a ausência de Maria de Fátima (Bella Campos).

Confira imagens do funeral de Odete Roitman

Legenda: O delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) tomaram nota sobre o comportamento de todos. Foto: Divulgação/Globo/Fábio Rocha.

Legenda: Afonso Roitman (interpretado por Humberto Carrão) prestou homenagens durante o funeral. Foto: Divulgação/Globo/Fábio Rocha.

Legenda: Amigos e familiares prestaram homenagem para Odete Roitman. Foto: Divulgação/Globo/Fábio Rocha.

Legenda: Heleninha (Paolla Oliveira) foi consolado por Renato (João Vicente de Castro) durante o funeral. Foto: Divulgação/Globo/Fábio Rocha.

Suspeitos darão versões conflitantes

O capítulo de quinta-feira (9) mostrará os depoimentos dos principais investigados, revelando versões conflitantes sobre o que aconteceu no dia do crime.

Já na segunda (13), o público verá o principal suspeito sendo preso: Heleninha deve aparecer na cadeia na última semana da novela, segundo o Notícias da TV.

A identidade do verdadeiro assassino, porém, só será revelada no último capítulo, em 17 de outubro. O desfecho trará flashbacks para reconstituir a morte da empresária. Exibida originalmente em 1988, “Vale Tudo” é um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.

O remake, escrito por Manuela Dias, será substituído no dia 20 por “Três Graças”, nova trama de Aguinaldo Silva.