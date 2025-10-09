Rafa Kalimann celebra gravidez e comenta mudanças

Grávida da primeira filha, Rafa Kalimann vive uma das fases que mais desejou: a maternidade. Desde criança, ela já sonhava com o papel de mãe.

"Aquela brincadeira da boneca levava muito a sério. Idealizava que ia crescer, trabalhar, sair do interior e ser mãe. A ideia de ser mãe sempre foi presente em todas as etapas da minha vida", disse, em entrevista ao Gshow.

Aos seis meses de gestação, a apresentadora, que espera Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattan, também falou sobre as mudanças físicas e emocionais que vem enfrentando. “Estou achando lindo, não estou romantizando. Tem os desafios, uma mudança física brusca, mas é tão sagrada que nunca me senti tão segura com meu corpo".

Rafa contou que, apesar das transformações, tem olhado para tudo com leveza. “A gente é vaidosa, queremos estar bem com nosso corpo, mas a gravidez vem e muda tudo isso! É incrível ver a barriga crescer, ver os seios crescerem, até o cansaço, olhamos num lugar de ‘está tudo bem’ porque tem órgãos sendo formados aqui".

Emocionalmente, a artista também se percebe diferente. “Estou mais carente, mais canceriana que ariana, mais chorona, coisas que não era antes. Peço mais atenção, sempre fui muito 'independentizona' e ninguém tá entendendo nada [risos]".

Ela lembrou que o início da gravidez foi mais desafiador. “No começo da gestação, estava sem estado de presença, estava aérea, muito sono, não conseguia me concentrar. A memória vai embora, fui muito enjoada no primeiro trimestre. Depois teve azia, agora estou na lua de mel da gestação".

Rafa também refletiu sobre o papel de ser mãe de uma menina. “Tenho uma preocupação de como vou apresentar esse mundo para ela, como prepará-la para encarar os desafios que as mulheres vivem. Você começa a ter uma percepção diferente quando está gerando outra mulher".

Perda gestacional e apoio

Antes de Zuza, a apresentadora passou por uma perda gestacional, em 2024, quando ainda namorava o ator Allan Souza Lima, e decidiu compartilhar a experiência nas redes sociais. “Foi tão importante para mim. Recebi tantos abraços virtuais, relatos de mães que ficaram bem e isso me deu muita esperança. Levar essa mensagem para outras mães é uma forma de não se sentir sozinha nessa dor”, contou.

Rafa, que nasceu em Campina Verde (MG) e mora em São Paulo com Nattan, diz ter uma forte rede de apoio. “Tenho uma sorte grande, venho de uma família que se apoia, meus pais e minha sogra são muito presentes e o Nattan é um parceiraço. Costumo dizer que ele está mais grávido que eu".

Mesmo grávida, Rafa segue ativa profissionalmente. “Minha carreira como apresentadora vai ser cada vez mais solidificada. Quero continuar dando voz ao sertanejo, é um presente. Todo ano planejo um teatro, mas esse ano a Zuza falou que não [risos]. Tem um filme no primeiro trimestre do ano que vem, ‘Minha Querida Alice’, que protagonizei e produzi e já estava grávida da Zuza".