Taylor Swift quebra recorde de álbum mais vendido em uma semana

'The Life of a Showgirl' soma 3,5 milhões de unidades equivalentes a álbuns, segundo a Billboard

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:53)
Zoeira
Mulher branca e loira vestida com roupa teatral preta e rosa e acessórios deslumbrantes, posando em uma sala decorada com quadros artísticos na parede.
Legenda: Trazendo de volta o estilo de pop dançante, "The Life of a Showgirl" é o 12º álbum de estúdio da cantora Taylor Swift.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

"The Life of a Showgirl", novo álbum de Taylor Swift, não para de trazer novas conquistas para a cantora. Lançada na última sexta-feira (3), a obra chega a 3,5 milhões de unidades equivalentes de álbuns nos Estados Unidos, ultrapassando a marca de Adele, que detinha o recorde com um número expressivo de 3,37 milhões de cópias vendidas com "25" (2015).

Os valores foram divulgados pela Billboard. Somente no dia de lançamento, foram 2,7 milhões de vendas tradicionais, somando versões físicas e digitais, e o número já está na marca dos 3,2 milhões com apenas uma semana. As outras 300 mil cópias, que somam os 3,5 milhões, são alimentadas pelas atividades nas plataformas de streaming.

Além dessa conquista, o novo álbum estabeleceu um recorde nas vendas de vinil, com um total de 1,2 milhão de exemplares vendidos, e arrecadou mais de US$ 46 milhões (R$ 244,7 milhões) com "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", festa de divulgação que esteve em cartaz em cinemas pelo mundo entre os dias 3 e 5 de outubro.

O filme não chegou a ser exibido nas telonas brasileiras, apesar de a rede de cinema Cinemark ter confirmado a exibição semanas atrás.

'The Life of a Showgirl'

Trazendo de volta o estilo de pop dançante, "The Life of a Showgirl" é o 12º álbum de estúdio da cantora Taylor Swift. A nova obra sucede "The Tortured Poets Department", discografia de teor mais melancólico e introspectivo lançada pela artista em 2024.

Com 12 faixas musicais, o álbum traz de volta a pegada de álbuns antigos de Taylor, especialmente "1989" (2014). Em algumas das novas músicas, como o single "The Fate of Ophelia", ela também busca escrever sobre seu romance com o noivo, Travis Kelce.

Ainda na época de divulgação, o álbum já disparava com o maior número de "pre-saves" no Spotify, tornando-se a obra mais aguardada da plataforma.

