Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado; veja fotos

A publicação atingiu mais de 1,5 milhão de curtidas em menos de 15 minutos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:33)
Zoeira
Foto de Taylor Swift e Travis Kelce noivos
Legenda: Taylor e Travis estão juntos há cerca de dois anos
Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Taylor Swift anunciou que está noiva de Travis Kelce, jogador de futebol americano. O casal postou uma galeria de fotos no Instagram em uma publicação conjunta nesta terça-feira (26). 

"A sua professora de inglês e o professor de educação física vão se casar", diz a legenda. 

A publicação atingiu mais de 2 milhões de curtidas em menos de 20 minutos. O casal está junto há cerca de dois anos. 

Veja sessão de fotos do noivado 

Casal se conheceu durante a 'The Eras Tour' 

Taylor e Travis Kelce se conheceram durante a "The Eras Tour", turnê mundial da cantora. O atleta revelou que tinha tentado conhecer a cantora em julho de 2023, durante um show da turnê em Kansas City, mas não conseguiu. Ele explicou então que uma pessoa apresentou os dois, mas não entrou em detalhes.

“Definitivamente tinham pessoas que ela conhecia que sabiam quem eu era. Alguém fez o papel de cupido", contou Travis naquele ano. 

Travis disse que o primeiro encontro do casal aconteceu em Nova York. “Quando a conheci em Nova York, já estávamos conversando, então eu sabia que poderíamos ter um bom jantar e, tipo, uma conversa, e o que acontecer a partir daí, irá a partir daí”.

Anel de noivado 

Um dos elementos que mais chamou atenção nas fotos do noivado foi o anel usado por Taylor. Fãs descobriram que ele tem um diamante alongado de 8 quilates, estimado em 550 mil dólares, cerca de R$ 2.9 milhões.

O design teria sido co-desenhado por Kindred Lubeck da Artfix Fine Jewelry e pelo próprio Travis Kelce. 

