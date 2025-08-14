Taylor Swift revela capa e músicas de novo álbum 'The Life of a Showgirl'

A norte-americana Taylor Swift revelou a capa do disco “The Life of a Showgirl” — que chega ao público no dia 3 de outubro — nesta quarta-feira (13). O trabalho contará com 12 faixas e participação especial de Sabrina Carpenter.

A divulgação aconteceu em episódio do podcast New Heights, apresentado pelo namorado da cantora, o jogador de futebol americano Travis Kelce. No programa, a cantora contou que a gravação ocorreu durante a passagem dela da turnê mais recente pela Europa.

"Eu fazia três apresentações em seguida. Tinha três dias de folga. Voava para a Suécia. Voltava para a turnê. Na verdade, trabalhando nisso, eu estava fisicamente exausta a esta altura da turnê, mas eu estava tão mentalmente estimulada e tão animada por estar criando", afirmou.

Kelce completou: “E literalmente vivendo a vida de uma showgirl”.

Este será o 12º álbum de estúdio de Taylor Swift e o primeiro desde que se tornou proprietária de todo o catálogo musical dela mesma.

Veja as 12 músicas de 'The life of a showgirl':

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl

Batalha judicial vencida

No mesmo episódio do podcast, ela revelou que chorou ao contar para o namorado que havia comprado os direitos dos primeiros álbuns da carreira, em maio deste ano, encerrando uma batalha judicial que durou seis anos.

Ao falar sobre o caso, a artista disse que, na época, teve “pensamentos intrusivos” relacionados à disputa. Segundo ela, adotou uma postura mais emocional que empresarial, buscando “corações e mentes” para reaver as gravações originais.