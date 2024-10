Com patrimônio de R$ 8,73 bilhões, Taylor Swift se torna a cantora mais rica do mundo

Taylor Swift ganhou o título de cantora mais rica do mundo nesta segunda-feira (7), conforme lista da revista Forbes. A artista possui um patrimônio avaliado em US$ 1,6 bilhão - equivalente a R$ 8,74 bilhões, ultrapassando Rihanna, que antes liderava o posto com US$ 1,4 bilhão (R$ 7,65 bilhões).

A publicação traz ainda outros nomes como Beyoncé, Madonna e Céline Dion entre o top 7 de cantoras com as maiores fortunas acumuladas.

Veja lista das 7 cantoras mais ricas do mundo

Taylor Swift - US$ 1,6 bilhão (R$ 8,74 bilhões); Rihanna - US$ 1,4 bilhão (R$ 7,65 bilhões); Madonna - US$ 850 milhões (R$ 4,64 bilhões); Beyoncé - US$ 760 milhões (R$ 4,15 bilhões); Céline Dion - US$ 550 milhões (R$ 3,00 bilhões); Barbra Streisand - US$ 460 milhões (R$ 2,51 bilhões); e Dolly Parton US$ 450 milhões (R$ 2,46 bilhões).

No ranking completo de bilionários da Forbes, Taylor Swift aparece em 2117º lugar. Já considerando os músicos mais ricos do mundo, incluindo artistas masculinos, ela está em 2º lugar, atrás apenas de Jay-Z, marido de Beyoncé, cuja fortuna é estimada em US$ 2,5 bilhões (R$ 13,65 bilhões).

The Eras Tour

O sucesso da turnê mundial de Taylor Swift, a The Eras Tour, rendeu a ela esse aumento do patrimônio. Com a série de shows, que começou em 2023, a cantora está percorreu diversos países do mundo, inclusive o Brasil.

Conforme estimativas da Forbes, Taylor arrecadou, neste ano, com 65 apresentações pela Europa, Ásia e Oceania, US$ 1,15 bilhão (R$ 6,29 bilhões) antes de impostos e taxas, com ganhos de US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões) — US$ 100 milhões (R$ 546 milhões) a mais do que ela ganhou no ano passado.

A cantora se tornou bilionária em outubro de 2023, sendo a primeira artista a entrar para a lista de bilionários da Forbes apenas com a renda de músicas e shows.

Reconhecida como a mais lucrativa de 2023 e 2024, a turnê The Eras Tour encerra em dezembro deste ano, em Vancouver, no Canadá.