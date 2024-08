Taylor Swift ganha exposição com seus objetos e roupas em museu de Londres; veja detalhes

Enquanto Taylor Swift viaja o mundo realizando a turnê "The Eras Tour", os fãs vão poder conferir os detalhes da carreira dela na exposição "Taylor Swift: Songbook Trail", realizada no Victoria & Albert Museum de Londres. Com entrada gratuita, ficará disponível durante o verão europeu, mostrando os 16 looks mais memoráveis da artista pop que foi eleita a personalidade do ano de 2023 pela revista Time.

Legenda: Vestido utilizado no clipe da música "I Bet You Think About Me" Foto: Divulgação

A instituição de South Kensington deve receber vários fãs usando as conhecidas pulseiras da amizade, que marcaram essa turnê de Taylor. Conforme a revista Vogue, além dos vestidos, também serão expostos:

Instrumentos;

Prêmios;

Storyboards do arquivo pessoal de Taylor.

Parte da exposição possui itens inéditos, e irá passear pelas diferentes eras da artista — Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989, Midnights e, a mais recente, The Tortured Poets Department.

'Caça ao tesouro'

Apesar da relevância da cantora no mundo pop, vencedora de quatro Grammy de Álbum do Ano, essa não é uma exposição autônoma. Assim, os fãs devem percorrer diferentes partes do museu para encontrar as instalações espalhadas, em um tipo de "caça aos tesouro".

Legenda: Roupa utilizada no clipe "Fortnight", do álbum The Tortured Poets Department Foto: Divulgação

Ao todo, são 13 paradas, com exibições teatrais criadas por Tom Piper. A supervisão do projeto foi de Kate Bailey, curadora sênior de teatro e performance do museu.