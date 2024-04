Taylor Swift bate recorde no Spotify de artista e disco mais ouvidos em um dia com novo álbum

Novo álbum de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department" foi lançado nesta sexta-feira (19), com 31 canções, nas quais a cantora exorciza suas dores internas, esmiuçando suas histórias de amor. Na noite desta sexta, o Spotify anunciou que o álbum foi o mais reproduzido em um único dia na plataforma, e Taylor tornou-se a artista mais tocada em um único dia.

O primeiro álbum, com 16 canções, foi lançado como previsto à 1h. Duas horas depois, a cantora revelou para os fãs uma surpresa: “The Tortured Poets Department é um álbum DUPLO secreto", com outras 15 faixas.

"Nos últimos dois anos, escrevi tanta poesia atormentada e queria compartilhá-la com vocês. Assim, aqui está a segunda sequência de TTPD: The Anthology" (A antologia), escreveu no Instagram ao revelar o álbum duplo. “São 15 canções adicionais. Agora, esta história deixa de ser minha... É toda de vocês", acrescentou.

As novas composições de Taylor chegam após um ano repleto de atividades e sucesso para a artista, cujo álbum "Midnights" (2022) lhe rendeu o quarto Grammy de melhor álbum do ano, um recorde absoluto.

Sua turnê mundial, "The Eras Tour", está prestes a se tornar a série de shows de maior bilheteria da história da música, com uma receita de mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,2 bilhões).

Ela também lançou duas regravações de seus álbuns antigos, que fizeram grande sucesso, e bateu recordes de bilheteria com o filme sobre sua turnê. Ao mesmo tempo, encerrou um relacionamento de seis anos com o ator britânico Joe Alwyn, após o qual engatou um romance com o cantor Matty Healy, da banda The 1975.

Atualmente, Taylor está com o jogador de futebol americano Travis Kelce, vencedor do último Super Bowl. O drama sobre tudo isso está registrado em suas canções.