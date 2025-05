Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de maio

Hoje a Lua chega ao seu ponto máximo em Escorpião às 13h55. E logo depois, às 14h22, Mercúrio faz uma quadratura com Plutão. É como se o céu pedisse sinceridade radical. Não com os outros — com você.

A tensão entre Sol, Lua e Urano pode despertar incômodos, rupturas internas, mudanças inesperadas. Mas, no fundo, esse desconforto é uma chance: de curar o que já venceu, de deixar ir o que dói manter, de olhar com honestidade para o que está pulsando lá no fundo, e que talvez você tenha evitado sentir.

Se algo vier à tona hoje — uma lembrança, um ressentimento, uma saudade, uma verdade — acolha. Escorpião não é um signo superficial. Ele nos convida a mergulhar. E o que for encontrado nesse mergulho pode ser a chave para um recomeço mais leve, mais honesto, mais seu.

Você não precisa resolver tudo agora. Mas pode começar deixando morrer o que já não tem vida dentro de você.

Signo de Aquário hoje

As emoções podem se intensificar no campo profissional. Velhos modelos de sucesso talvez já não façam mais sentido. A Lua Cheia convida você a honrar sua trajetória, mas também a repensar seus próximos passos. Seu trabalho precisa ter alma, não só estrutura.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.