Davi, do BBB 24, se separa de Mani Reggo e contrata defesa para divisão de prêmio, diz jornalista

Davi Brito e Mani Reggo teriam terminado o relacionamento. Conforme o jornalista Luiz Bacci, o término ocorreu quando o casal se encontrou em um hotel no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (18). O campeão do BBB 24 teria ainda contratado uma equipe jurídica para dividir o prêmio com a esposa.

Ainda conforme o jornalista, uma dos principais pontos abordados durante conversa do casal seriam as divergências entre Elisângela e Raquel Brito, mãe e irmã do ex-motorista de aplicativo. O casal está junto há 1 ano e 6 meses. A separação estaria ocorrendo de forma rápida porque o baiano deve assinar com a Globo e outras empresas de publicidade, o que poderiam contabilizar mais ainda na divisão de bens.

Após a repercussão do caso, Davi se manifestou em uma rápida transmissão ao vivo no Instagram, na noite desta sexta-feira (19). “As pessoas nesses sites de ‘fofocaria’ ficam falando de mim, vão cuidar da vida de vocês. Vai procurar fazer alguma coisa, meu irmão. Ficar fofocando da vida dos outros é uma coisa feia. Tenho que provar nada a ninguém não”, desabafou.

“A minha vida eu resolvo. Eu não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos!”, complementou o campeão do BBB 24 em outro momento.

Ao Notícias da TV, o advogado Vitor Lanna, especialista em Direito de Família e Sucessões, revelou que a cozinheira tem direito a metade do prêmio total de R$ 2,92 milhões.

"Não precisa do documento para confirmar a união estável ou não. "Ele já tinha uma vida com ela não só pelo fato de morar junto, mas também com a finalidade de construção de uma família. Analisando juridicamente, ela tem direito a metade do prêmio; então, se ele realmente se separar, é bem provável que possa perder metade do prêmio", disse.