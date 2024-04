Estudante de Medicina acusado de agredir Victor Meyniel é condenado; veja detalhes

O estudante de Medicina, Yuri Moura Alexandre, foi condenado na última quarta-feira (17) por lesão corporal e injúria homofóbica contra o ator Victor Meyniel em setembro de 2023. A decisão foi tomada pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio.

A sentença prevê pena de 2 anos e 8 meses em regime semiaberto. O magistrado determinou que o acusado poderá deixar a cadeia durante o dia, mas deverá retornar para dormir no período da noite. Ele não permitiu que a sentença fosse revertida em outras medidas pelo caso ter ocorrido com grande violência.

Relembre o caso

O ator e influenciador Victor Meyniel foi agredido na portaria de um prédio no Rio de Janeiro em setembro de 2023. O ator havia saído de uma casa noturna de madrugada, quando foi para o apartamento de Yuri, que tinha conhecido na boate. Ao chegar no local, os dois começaram a beber e se relacionar de forma mais íntima.

Mas com a chegada de outra pessoa, a amiga com quem o réu dividia apartamento, a situação mudou.

"Parece que virou uma chave, me botou para fora, me empurrou. E aí nisso que ele me empurrou, como eu estava sem sapato, porque eu tirei para ficar no sofá, eu estava no chão, ele me empurrou, foi e tacou o sapato [em mim]", contou.

O ator conta que ele e Yuri desceram, então, para a portaria. Quando ia embora, Victor foi se despedir, mas Yuri não teria gostado da “exposição” e teria tido o ataque de fúria.

Legenda: O ator Victor Meyniel foi espancado pelo estudante de medicina Foto: Reprodução/TV Globo

O ator, juntamente com a mãe, Regina Meyniel, prestaram queixa na 12ª DP. Victor Meyniel passou por exames de delito no IML e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento para cuidar dos ferimentos.

A decisão judicial prevê também o pagamento de 10 dias de multa, o equivalente a 1/30 o salário-mínimo na época da agressão.

Em nota, os advogados Guilherme Furniel, Maíra Fernandes e Ricardo Brajterman informaram que esperam que, com a decisão, Victor Meyniel “possa ter paz e tranquilidade para seguir sua vida, com a sensação de que a justiça foi feita”.