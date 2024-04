Gracyanne Barbosa publica homenagem a Belo após separação: 'O amor não acabou'

Gracyanne Barbosa publicou no Instagram uma homenagem ao ex-marido, Belo, nesta sexta-feira (19), um dia após o anúncio do fim do relacionamento. A influenciadora garante que "o amor não acabou" entre o casal.

"São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas... Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza", escreveu.

Na publicação, Gracyanne também agradeceu o apoio e pediu privacidade neste momento de separação.

"Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O amor não não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo, para colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", concluiu.

BELO SE PRONUNCIA

O cantor Belo também se manifestou, pela primeira vez, sobre a separação nesta sexta-feira (19). O artista está em São Paulo para a primeira apresentação da turnê em comemoração às três décadas da banda Soweto, grupo em que ele iniciou.

"Muito triste de verdade com tudo isso que estão fazendo. Deus sabe de todas as coisas", comentou Belo, em contato com o colunista Léo Dias.

Porém, o cantor não comentou outros detalhes sobre o fim da relação.

Fim do casamento

Belo e Gracyanne Barbosa confirmaram, nessa quinta-feira (18), que o casamento deles, de quase 16 anos, chegou ao fim. Segundo a modelo, os dois não estavam mais juntos há cerca de oito meses e, nesse período, ela acabou vivendo um romance com outro homem.

Ela admitiu que se arrepende do envolvimento com o homem. "Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]", revelou ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

A influenciadora fitness contou que o relacionamento com o artista acabou se tornando distante. Fãs dele já haviam notado que ele não usava mais aliança.

"A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou".

Belo e Gracyanne seguem vivendo na mesma casa, que dividem com outras pessoas, mas o cantor já estaria se organizando para se mudar para um novo endereço, no bairro Recreio, no Rio de Janeiro.