Afastada do SBT, Chris Flores deixa emissora após sete anos

A ex-apresentadora do Fofocalizando, Chris Flores, 46 anos, deixou o SBT após sete anos na emissora. A saída ocorreu, em comum acordo, nesta sexta-feira (19). Conforme o Notícias da TV, a jornalista não se identificava mais com o programa de fofoca e queria se dedicar à carreira acadêmica.

Assim, deve se dedicar para concluir a graduação em História e apresentar um projeto de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

"No fim do ano passado, eu decidi que não queria fazer o Fofocalizando porque não me encontrava mais no conteúdo. Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida", disse em entrevista exclusiva ao Notícias da TV.

Ela ficou sete anos no SBT, iniciando em 2016, sendo quatro desses na apresentação do Fofocalizando. Além disso, também trabalhou no BBQ Brasil e no Programa Silvio Santos. Apesar de ter sido sondada para participar de novos programas, como o Chega Mais, não aceitou.

"Eu não me via em nenhum dos novos projetos. Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também". Chris Flores Jornalista

Novos projetos

Após a saída do SBT, Chris vai focar nas redes sociais dela, nos projetos já assumidos fora do SBT, e nos estudos acadêmicos. Segundo a jornalista, ela está "aberta a novas propostas".

"Estou em um momento de ressignificação, de entender o que vou fazer, onde e como. É um momento de reestruturação pessoal e de carreira. Eu precisava colocar um ponto final na relação com o SBT. Você não tem um recomeço se não finaliza. E se tiver uma nova oportunidade no SBT, eu volto com o maior prazer", afirmou.