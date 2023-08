Chris Flores é criticada por defender os pais de Larissa Manoela após entrevista

Há dias, o rompimento entre a atriz Larissa Manoela e seus pais tem mobilizado a internet. Após a jovem conceder entrevista ao Fantástico na noite do último domingo (13), a mãe dela apresentou sua versão em entrevista à jornalista Chris Flores, do programa Fofocalizando, do SBT. Trechos foram exibidos no Domingo Legal de hoje (20).

Nas redes sociais, além de comentarem sobre a própria entrevista e sobre a versão apresentada pela mãe de Larissa Manoela, os internautas criticaram a postura da jornalista. Isso porque ela defendeu os pais da atriz em conversa com o apresentador Celso Portiolli durante o programa.

Ela afirmou que o casal está se sentindo humilhado e chateado, mas está agindo da forma que acha que não vai impactar negativamente a vida e a carreira da filha.

"Eles estão se sentindo muito humilhados, chateados. E eles têm muitas provas (...). Mas aí mora uma questão muito delicada: se eu vou dizer tudo que eu tenho, eu posso prejudicar minha filha. E aí, meu amor de mãe, meu amor de pai, não permite que minha filha seja prejudicada. Então eu prefiro que a opinião pública fique contra mim do que contra a minha filha", afirmou Chris Flores.

Repercussão nas redes sociais

No TikTok, uma internauta comentou a postura da jornalista: "A Chris Flores parecia ser advogada da mãe da Larissa Manoela, eu acho que ela não foi muito profissional nessa reportagem", opinou.

A entrevista e a conversa com o apresentador também repercutiram no X (antigo Twitter). "Chris Flores é ótima, mas não brilhou nessa entrevista. Deveria ter questionado o motivo da mãe da Larissa Manoela não devolver o dinheiro - já que ela diz que não quer nada - entre outras coisas", disse outro internauta.